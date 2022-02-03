Власти Адыгеи одобрили строительство логистического центра OZON
Власти Адыгеи одобрили строительство логистического центра OZON рядом с городом Адыгейск
Пункт выдачи заказов интернет-магазина OZON
КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Власти Адыгеи одобрили проект логистического центра OZON, строительство которого начнётся в этом году недалеко от города Адыгейск, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Глава Адыгеи в четверг принял руководство группы компаний "Ромекс", с которым обсудил вопрос реализации инвестпроекта по строительству центра.
29 ноября 2021, 20:14Республика АдыгеяВласти Адыгеи рассказали о реализации проекта курорта "Лагонаки"
"Планируется, что логистический центр будет возведен на территории действующего многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" недалеко от города Адыгейска… Строительство начнется в этом году и полностью будет завершено в 2023 году. В результате получится крупный логистический центр общей площадью более 107 тысяч квадратных метров для хранения в нем товаров крупной торговой сети - интернет-магазина OZON", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвестиционные вложения составят около 5,9 миллиарда рублей. Дополнительно арендатором OZON будет вложено порядка 2,2 миллиарда рублей и создано до трех тысяч рабочих мест. Ожидается, что в результате реализации проекта республиканский бюджет до 2030 года получит более 3,8 миллиарда рублей налогов.
"Заинтересованы в успешной реализации нового проекта и в дальнейшем привлечении надежных компаний в нашу республику, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона. Немаловажен для нас и рост налогооблагаемой базы местного и регионального бюджетов, а также создание новых рабочих мест", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
10 декабря 2021, 14:12Республика АдыгеяГлава Адыгеи рассказал о планах по развитию станицы Ханской