Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20220203/ozon-1770949487.html
Власти Адыгеи одобрили строительство логистического центра OZON
Власти Адыгеи одобрили строительство логистического центра OZON - РИА Новости, 03.02.2022
Власти Адыгеи одобрили строительство логистического центра OZON
Власти Адыгеи одобрили проект логистического центра OZON, строительство которого начнётся в этом году недалеко от города Адыгейск, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:46
2022-02-03T19:46
республика адыгея
экономика
коммерческая недвижимость
адыгейск
ozon
россия
республика адыгея
мурат кумпилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586302489_0:188:3308:2048_1920x0_80_0_0_842b7978b213e0718df51a8e2f296f56.jpg
КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Власти Адыгеи одобрили проект логистического центра OZON, строительство которого начнётся в этом году недалеко от города Адыгейск, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Глава Адыгеи в четверг принял руководство группы компаний "Ромекс", с которым обсудил вопрос реализации инвестпроекта по строительству центра."Планируется, что логистический центр будет возведен на территории действующего многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" недалеко от города Адыгейска… Строительство начнется в этом году и полностью будет завершено в 2023 году. В результате получится крупный логистический центр общей площадью более 107 тысяч квадратных метров для хранения в нем товаров крупной торговой сети - интернет-магазина OZON", - говорится в сообщении.Отмечается, что инвестиционные вложения составят около 5,9 миллиарда рублей. Дополнительно арендатором OZON будет вложено порядка 2,2 миллиарда рублей и создано до трех тысяч рабочих мест. Ожидается, что в результате реализации проекта республиканский бюджет до 2030 года получит более 3,8 миллиарда рублей налогов."Заинтересованы в успешной реализации нового проекта и в дальнейшем привлечении надежных компаний в нашу республику, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона. Немаловажен для нас и рост налогооблагаемой базы местного и регионального бюджетов, а также создание новых рабочих мест", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
https://ria.ru/20211129/lagonaki-1761343368.html
https://ria.ru/20211210/stanitsa-1763123038.html
адыгейск
россия
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586302489_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26cba7ba16ee0523b21072558dc21b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, коммерческая недвижимость, адыгейск, ozon, россия, республика адыгея, мурат кумпилов
19:46 03.02.2022
 
Власти Адыгеи одобрили строительство логистического центра OZON

Власти Адыгеи одобрили строительство логистического центра OZON рядом с городом Адыгейск

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПункт выдачи заказов интернет-магазина OZON
Пункт выдачи заказов интернет-магазина OZON - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пункт выдачи заказов интернет-магазина OZON
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Власти Адыгеи одобрили проект логистического центра OZON, строительство которого начнётся в этом году недалеко от города Адыгейск, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Глава Адыгеи в четверг принял руководство группы компаний "Ромекс", с которым обсудил вопрос реализации инвестпроекта по строительству центра.
Вид на Лагонакское нагорье в республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 20:14Республика Адыгея
Власти Адыгеи рассказали о реализации проекта курорта "Лагонаки"
"Планируется, что логистический центр будет возведен на территории действующего многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" недалеко от города Адыгейска… Строительство начнется в этом году и полностью будет завершено в 2023 году. В результате получится крупный логистический центр общей площадью более 107 тысяч квадратных метров для хранения в нем товаров крупной торговой сети - интернет-магазина OZON", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвестиционные вложения составят около 5,9 миллиарда рублей. Дополнительно арендатором OZON будет вложено порядка 2,2 миллиарда рублей и создано до трех тысяч рабочих мест. Ожидается, что в результате реализации проекта республиканский бюджет до 2030 года получит более 3,8 миллиарда рублей налогов.
"Заинтересованы в успешной реализации нового проекта и в дальнейшем привлечении надежных компаний в нашу республику, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона. Немаловажен для нас и рост налогооблагаемой базы местного и регионального бюджетов, а также создание новых рабочих мест", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 14:12Республика Адыгея
Глава Адыгеи рассказал о планах по развитию станицы Ханской
 
Республика АдыгеяЭкономикаКоммерческая недвижимостьАдыгейскOzonРоссияРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала