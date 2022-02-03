https://ria.ru/20220203/ozon-1770949487.html

Власти Адыгеи одобрили строительство логистического центра OZON

Власти Адыгеи одобрили строительство логистического центра OZON - РИА Новости, 03.02.2022

Власти Адыгеи одобрили строительство логистического центра OZON

Власти Адыгеи одобрили проект логистического центра OZON, строительство которого начнётся в этом году недалеко от города Адыгейск, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:46

2022-02-03T19:46

2022-02-03T19:46

республика адыгея

экономика

коммерческая недвижимость

адыгейск

ozon

россия

республика адыгея

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Власти Адыгеи одобрили проект логистического центра OZON, строительство которого начнётся в этом году недалеко от города Адыгейск, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Глава Адыгеи в четверг принял руководство группы компаний "Ромекс", с которым обсудил вопрос реализации инвестпроекта по строительству центра."Планируется, что логистический центр будет возведен на территории действующего многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" недалеко от города Адыгейска… Строительство начнется в этом году и полностью будет завершено в 2023 году. В результате получится крупный логистический центр общей площадью более 107 тысяч квадратных метров для хранения в нем товаров крупной торговой сети - интернет-магазина OZON", - говорится в сообщении.Отмечается, что инвестиционные вложения составят около 5,9 миллиарда рублей. Дополнительно арендатором OZON будет вложено порядка 2,2 миллиарда рублей и создано до трех тысяч рабочих мест. Ожидается, что в результате реализации проекта республиканский бюджет до 2030 года получит более 3,8 миллиарда рублей налогов."Заинтересованы в успешной реализации нового проекта и в дальнейшем привлечении надежных компаний в нашу республику, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона. Немаловажен для нас и рост налогооблагаемой базы местного и регионального бюджетов, а также создание новых рабочих мест", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.

https://ria.ru/20211129/lagonaki-1761343368.html

https://ria.ru/20211210/stanitsa-1763123038.html

адыгейск

россия

республика адыгея

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экономика, коммерческая недвижимость, адыгейск, ozon, россия, республика адыгея, мурат кумпилов