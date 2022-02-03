https://ria.ru/20220203/ottava-1770778447.html
Полиция Оттавы запросила подкрепление для противостояния протестующим
Полиция Оттавы запросила подкрепление для противостояния протестующим - РИА Новости, 03.02.2022
Полиция Оттавы запросила подкрепление для противостояния протестующим
Полиция Оттавы запросила и получила подкрепление у федеральной полиции Канады и управлений из других регионов для противостояния протестующим против... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T04:34
2022-02-03T04:34
2022-02-03T04:35
в мире
оттава
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770778426_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_b6ac7cb21bfa4f00b9339aec80a37c6b.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полиция Оттавы запросила и получила подкрепление у федеральной полиции Канады и управлений из других регионов для противостояния протестующим против ковид-ограничений в городе, сообщил шеф полиции Оттавы Питер Слоли.Глава полиции города также заявил, что для участия в протестах в Оттаву прибыли люди со всей страны, есть также немало участников из США. Он пообещал наказать нарушителей, вне зависимости от их места жительства, и предупредил о последствиях. Слоли назвал масштабные протесты в Оттаве "хорошо финансируемым" мероприятием, а также охарактеризовал их как "беспрецедентные... незаконные, неустойчивые и опасные"."Мы не только развертываем все доступные ресурсы нашей полиции каждый день, но мы также запросили и получили дополнительных офицеров и ресурсы от Королевской канадской конной полиции (федеральная полиция Канады – ред.), провинциальной полиции Онтарио и многих других муниципальных управлений по всему Онтарио", - заявил Слоли на пресс-конференции, которую транслировали в YouTube.Он добавил, что никакие варианты для борьбы со сложившейся обстановкой не исключаются, рассматривается все - от переговоров до применения силы на фоне масштабных протестов. Власти рассматривают вариант наложить судебный запрет в качестве способа прекращения демонстраций."Полиция Оттавы с партнерами усиливает наши действия… мы работаем над тем, чтобы положить конец этим демонстрациям как можно безопаснее и быстрее. Рассматриваются все варианты", - добавил он.Правоохранители в Оттаве ожидают, что масштабы демонстраций в городе к выходным могут увеличиться.Глава полиции города также заявил, что число задержанных из-за правонарушений, связанных с масштабными протестами, возросло по меньшей мере до трех. Ранее сообщалось о двоих задержанных.В субботу в Оттаве начались масштабные акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований касается осквернения военного мемориала. Премьер Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий в субботу вечером по соображениям безопасности сменил резиденцию.
https://ria.ru/20220201/ottava-1770489332.html
https://ria.ru/20220130/kanada-1770183402.html
оттава
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770778426_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_f8437701ede0dc9c86658ec1f737d8f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оттава, канада
04:34 03.02.2022 (обновлено: 04:35 03.02.2022)
Полиция Оттавы запросила подкрепление для противостояния протестующим
Полиция Оттавы запросила подкрепление для противостояния протестам из-за ковид-ограничений
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Полиция Оттавы запросила и получила подкрепление у федеральной полиции Канады и управлений из других регионов для противостояния протестующим против ковид-ограничений в городе, сообщил
шеф полиции Оттавы Питер Слоли.
Глава полиции города также заявил, что для участия в протестах в Оттаву
прибыли люди со всей страны, есть также немало участников из США
. Он пообещал наказать нарушителей, вне зависимости от их места жительства, и предупредил о последствиях. Слоли назвал масштабные протесты в Оттаве "хорошо финансируемым" мероприятием, а также охарактеризовал их как "беспрецедентные... незаконные, неустойчивые и опасные".
"Мы не только развертываем все доступные ресурсы нашей полиции каждый день, но мы также запросили и получили дополнительных офицеров и ресурсы от Королевской канадской конной полиции (федеральная полиция Канады
– ред.), провинциальной полиции Онтарио
и многих других муниципальных управлений по всему Онтарио", - заявил Слоли на пресс-конференции, которую транслировали в YouTube.
Он добавил, что никакие варианты для борьбы со сложившейся обстановкой не исключаются, рассматривается все - от переговоров до применения силы на фоне масштабных протестов. Власти рассматривают вариант наложить судебный запрет в качестве способа прекращения демонстраций.
"Полиция Оттавы с партнерами усиливает наши действия… мы работаем над тем, чтобы положить конец этим демонстрациям как можно безопаснее и быстрее. Рассматриваются все варианты", - добавил он.
Правоохранители в Оттаве ожидают, что масштабы демонстраций в городе к выходным могут увеличиться.
Глава полиции города также заявил, что число задержанных из-за правонарушений, связанных с масштабными протестами, возросло по меньшей мере до трех. Ранее сообщалось о двоих задержанных.
В субботу в Оттаве начались масштабные акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований касается осквернения военного мемориала. Премьер Канады Джастин Трюдо
на фоне этих событий в субботу вечером по соображениям безопасности сменил резиденцию.