https://ria.ru/20220203/ottava-1770778447.html

Полиция Оттавы запросила подкрепление для противостояния протестующим

Полиция Оттавы запросила подкрепление для противостояния протестующим - РИА Новости, 03.02.2022

Полиция Оттавы запросила подкрепление для противостояния протестующим

Полиция Оттавы запросила и получила подкрепление у федеральной полиции Канады и управлений из других регионов для противостояния протестующим против... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T04:34

2022-02-03T04:34

2022-02-03T04:35

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полиция Оттавы запросила и получила подкрепление у федеральной полиции Канады и управлений из других регионов для противостояния протестующим против ковид-ограничений в городе, сообщил шеф полиции Оттавы Питер Слоли.Глава полиции города также заявил, что для участия в протестах в Оттаву прибыли люди со всей страны, есть также немало участников из США. Он пообещал наказать нарушителей, вне зависимости от их места жительства, и предупредил о последствиях. Слоли назвал масштабные протесты в Оттаве "хорошо финансируемым" мероприятием, а также охарактеризовал их как "беспрецедентные... незаконные, неустойчивые и опасные"."Мы не только развертываем все доступные ресурсы нашей полиции каждый день, но мы также запросили и получили дополнительных офицеров и ресурсы от Королевской канадской конной полиции (федеральная полиция Канады – ред.), провинциальной полиции Онтарио и многих других муниципальных управлений по всему Онтарио", - заявил Слоли на пресс-конференции, которую транслировали в YouTube.Он добавил, что никакие варианты для борьбы со сложившейся обстановкой не исключаются, рассматривается все - от переговоров до применения силы на фоне масштабных протестов. Власти рассматривают вариант наложить судебный запрет в качестве способа прекращения демонстраций."Полиция Оттавы с партнерами усиливает наши действия… мы работаем над тем, чтобы положить конец этим демонстрациям как можно безопаснее и быстрее. Рассматриваются все варианты", - добавил он.Правоохранители в Оттаве ожидают, что масштабы демонстраций в городе к выходным могут увеличиться.Глава полиции города также заявил, что число задержанных из-за правонарушений, связанных с масштабными протестами, возросло по меньшей мере до трех. Ранее сообщалось о двоих задержанных.В субботу в Оттаве начались масштабные акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований касается осквернения военного мемориала. Премьер Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий в субботу вечером по соображениям безопасности сменил резиденцию.

https://ria.ru/20220201/ottava-1770489332.html

https://ria.ru/20220130/kanada-1770183402.html

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