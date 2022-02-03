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Депутаты новосибирского заксобрания одобрили отчет губернатора за 2021 год

Депутаты новосибирского заксобрания одобрили отчет губернатора за 2021 год - РИА Новости, 03.02.2022

Депутаты новосибирского заксобрания одобрили отчет губернатора за 2021 год

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области на сессии в четверг единогласно одобрили доклад губернатора Андрея Травникова о работе правительства... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:54

2022-02-03T11:54

2022-02-03T11:54

экономика

андрей шимкив

новосибирская область

россия

андрей травников

политика

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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Новосибирской области на сессии в четверг единогласно одобрили доклад губернатора Андрея Травникова о работе правительства региона за 2021 год.Выступая с отчетным докладом перед депутатами заксобрания, Травников подчеркнул, что 2021 год стал для Новосибирской области экономически успешным – регион преодолел паузу первого пандемийного года и вернул темпы уверенного развития. По итогам выступления и сессии ответов на вопросы парламентарии единогласно утвердили отчет главы региона."Прозвучал запрос на более частую коммуникацию – вполне возможно, это влияние пандемийного года. Действительно, многие форматы общения в прошлом году мы были вынуждены отменить из-за ограничений и беспокойства за здоровье депутатов. На запрос отреагируем и в этом году будем встречаться чаще", - сказал Травников после разговора с депутатами, отметив, что остался им доволен.Глава региона сообщил, что при подготовке выступления перед депутатами выбрал пять наиболее значимых результатов и достижений 2021 года и пять проблем, решение которых в первую очередь требует дополнительного внимания и усилий.В числе достижений года – позитивная динамика основных показателей экономики. Также губернатор отметил большие объемы введения в строй объектов социальной сферы, в частности, медицинских учреждений, серьезные темпы жилищного строительства (более 2 миллионов квадратных метров жилья), рост инвестиций в основной капитал (более 280 миллиардов рублей), рост числа субъектов малого и среднего бизнеса и их оборота, формирование бюджета развития на ближайшие три года, реализация нацпроектов на хорошем уровне, сбор рекордного урожая зерновых.Среди основных проблем, с которыми столкнулся регион, – преодоление пандемийной демографической "ямы", трудности со строительством и вводом в эксплуатацию социальных объектов в связи с продолжающимся с 2020 года ростом цен на строительные материалы, реформа системы обращения с отходами, ряд резонансных коррупционных нарушений и преступлений.Председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил Андрея Травникова и членов областного правительства за конструктивный диалог и отметил, что единогласная поддержка итогового отчета губернатора говорит сама за себя.

https://ria.ru/20220131/mfts-1770276145.html

https://ria.ru/20220120/stroitelstvo-1768737437.html

https://ria.ru/20220126/dorogi-1769536009.html

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экономика, андрей шимкив, новосибирская область, россия, андрей травников, политика