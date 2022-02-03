06:03 03.02.2022 (обновлено: 10:11 03.02.2022)
Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс, заявили в МИД ДНР
Глава МИД ДНР Никонорова: Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс
© REUTERS / Ukrainian Ground ForcesАмериканский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс.
"Пока мы видим, что это вооружение стягивается к линии соприкосновения. Украина стягивает все больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.