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Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс, заявили в МИД ДНР
Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс, заявили в МИД ДНР - РИА Новости, 03.02.2022
Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс, заявили в МИД ДНР
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T06:03
2022-02-03T10:11
в мире
нато
украина
днр
сша
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой &gt;&gt;
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в мире, нато, украина, днр, сша
06:03 03.02.2022 (обновлено: 10:11 03.02.2022)
 
Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс, заявили в МИД ДНР

Глава МИД ДНР Никонорова: Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс

© REUTERS / Ukrainian Ground ForcesАмериканский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Ground Forces
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс.
"Пока мы видим, что это вооружение стягивается к линии соприкосновения. Украина стягивает все больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>
Пятый самолет с военной помощью из США в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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В миреНАТОУкраинаДНРСША
 
 
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