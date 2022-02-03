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Американский чиновник заявил о гибели детей в ходе операции США в Сирии
Американский чиновник заявил о гибели детей в ходе операции США в Сирии - РИА Новости, 03.02.2022
Американский чиновник заявил о гибели детей в ходе операции США в Сирии
Женщины и дети погибли в ходе спецоперации США в Сирии, сообщает Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:05
2022-02-03T17:05
2022-02-03T17:07
война в сирии
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сша
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Женщины и дети погибли в ходе спецоперации США в Сирии, сообщает Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника."Американский чиновник, осведомленный о ситуации, заявил, что жертвы среди гражданского населения появились в результате того, что мужчина в здании, на которое нацеливалась (операция - ред.), взорвал взрывчатку, убив несколько женщин и детей", - пишет издание.Президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США в Сирии был ликвидирован один из лидеров террористической организации ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника США передало, что аль-Курейши погиб в результате взрыва, который сам устроил.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, сирия, джо байден
17:05 03.02.2022 (обновлено: 17:07 03.02.2022)
Американский чиновник заявил о гибели детей в ходе операции США в Сирии
Американский чиновник заявил, что в ходе операции США в Сирии погибли дети и женщины