https://ria.ru/20220203/operatsiya-1770912879.html

Американский чиновник заявил о гибели детей в ходе операции США в Сирии

Американский чиновник заявил о гибели детей в ходе операции США в Сирии - РИА Новости, 03.02.2022

Американский чиновник заявил о гибели детей в ходе операции США в Сирии

Женщины и дети погибли в ходе спецоперации США в Сирии, сообщает Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:05

2022-02-03T17:05

2022-02-03T17:07

война в сирии

в мире

сша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Женщины и дети погибли в ходе спецоперации США в Сирии, сообщает Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника."Американский чиновник, осведомленный о ситуации, заявил, что жертвы среди гражданского населения появились в результате того, что мужчина в здании, на которое нацеливалась (операция - ред.), взорвал взрывчатку, убив несколько женщин и детей", - пишет издание.Президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США в Сирии был ликвидирован один из лидеров террористической организации ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника США передало, что аль-Курейши погиб в результате взрыва, который сам устроил.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220128/siriya-1769892374.html

сша

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в мире, сша, сирия, джо байден