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Саммит постоянных членов Совбеза ООН остается на повестке, заявил Песков
Саммит постоянных членов Совбеза ООН остается на повестке, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2022
Саммит постоянных членов Совбеза ООН остается на повестке, заявил Песков
Саммит постоянных членов СБ ООН остается на повестке дня, но в прикладном порядке этой встречи пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:57
2022-02-03T12:57
2022-02-03T13:04
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Саммит постоянных членов СБ ООН остается на повестке дня, но в прикладном порядке этой встречи пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сама по себе тема саммита "пятёрки" остаётся на нашей повестке дня, но в прикладном плане результатов по определению возможных перспектив этой встречи нет", - рассказал Песков.Провести встречу лидеров "пятерки" СБ ООН предложил президент РФ Владимир Путин в январе 2020 года, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ее поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция.
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дмитрий песков, оон, владимир путин, сша, россия, франция, совет безопасности оон, политика, общество
12:57 03.02.2022 (обновлено: 13:04 03.02.2022)
Саммит постоянных членов Совбеза ООН остается на повестке, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: саммит постоянных членов Совбеза ООН остается на повестке дня