https://ria.ru/20220203/oon-1770773510.html
Путин: Россия и Китай работают над укреплением роли ООН в мировых делах
Путин: Россия и Китай работают над укреплением роли ООН в мировых делах - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: Россия и Китай работают над укреплением роли ООН в мировых делах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:35
2022-02-03T02:35
2022-02-03T02:35
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства Синьхуа."Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН", - написал он.
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в мире, оон, россия, китай
Путин: Россия и Китай работают над укреплением роли ООН в мировых делах
Президент Путин заявил, что Россия и КНР работают над укреплением роли ООН в мировых делах