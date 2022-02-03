https://ria.ru/20220203/oon-1770773510.html

Путин: Россия и Китай работают над укреплением роли ООН в мировых делах

Путин: Россия и Китай работают над укреплением роли ООН в мировых делах - РИА Новости, 03.02.2022

Путин: Россия и Китай работают над укреплением роли ООН в мировых делах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T02:35

2022-02-03T02:35

2022-02-03T02:35

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства Синьхуа."Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН", - написал он.

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китай

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