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Путин: Россия и Китай работают над укреплением роли ООН в мировых делах
Путин: Россия и Китай работают над укреплением роли ООН в мировых делах - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: Россия и Китай работают над укреплением роли ООН в мировых делах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:35
2022-02-03T02:35
в мире
оон
россия
китай
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства Синьхуа."Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН", - написал он.
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в мире, оон, россия, китай
02:35 03.02.2022
 
Путин: Россия и Китай работают над укреплением роли ООН в мировых делах

Президент Путин заявил, что Россия и КНР работают над укреплением роли ООН в мировых делах

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН.
На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства Синьхуа.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
02:32
Путин: у России и Китая совпадают позиции в вопросах международной торговли
"Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН", - написал он.
 
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