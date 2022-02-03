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Путин поддержал идею "одного окна" для предпринимателей в сфере ESG
Путин поддержал идею "одного окна" для предпринимателей в сфере ESG - РИА Новости, 03.02.2022
Путин поддержал идею "одного окна" для предпринимателей в сфере ESG
Президент России Владимир Путин считает, что в РФ необходимо создать условия "одного окна" для предпринимателей, реализующих проекты в социальной сфере,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:58
2022-02-03T19:58
2022-02-03T19:58
экономика
виктория абрамченко
деловая россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в РФ необходимо создать условия "одного окна" для предпринимателей, реализующих проекты в социальной сфере, экологии и климата.В ходе встречи президента с членами организации "Деловая Россия" бизнесмен Иван Демченко обратился к главе государства с предложением организации механизма "одного окна" для бизнеса, желающего перейти на экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG)."Все-таки то, о чем было сказано Иваном Ивановичем (Демченко - ред.), я бы поддержал. Если они (бизнес - ред.) чувствуют - я хочу к этому еще раз вернуться и подчеркнуть, - если они чувствуют, что есть проблемы административного характера и нужно ходить в разные ведомства, и этого можно избежать, как и в других случаях мы делали с помощью этого "одного окна", о котором он сказал и которое мы знаем, - надо создать эти условия, договорились?" - сказал Путин, обращаясь в вице-премьеру Виктории Абрамченко.
https://ria.ru/20220203/kredity-1770948995.html
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экономика, виктория абрамченко, деловая россия, владимир путин
Путин поддержал идею "одного окна" для предпринимателей в сфере ESG
Президент Путин поддержал идею "одного окна" для предпринимателей, реализующих ESG-проекты