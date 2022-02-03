https://ria.ru/20220203/obonyanie-1770790288.html

Названа группа россиян, особо страдающая от COVID-19

Стало известно, сколько россиян предрасположено к потере обоняния при COVID - РИА Новости, 03.02.2022

Названа группа россиян, особо страдающая от COVID-19

Каждый седьмой россиянин рискует потерять обоняние при COVID-19 из-за мутаций в генах, пишут "Известия" со ссылкой на данные медико-генетического центра... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:49

2022-02-03T08:49

2022-02-03T11:13

распространение коронавируса

ботсвана

юар

коронавирус covid-19

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Каждый седьмой россиянин рискует потерять обоняние при COVID-19 из-за мутаций в генах, пишут "Известия" со ссылкой на данные медико-генетического центра Genotek.Речь идет о генах UGT2A1 и UGT2A2, которые отвечают за деятельность клеток обонятельного эпителия носа. По словам директора по продукту Genotek Александра Ракитько, изменения в них встречаются у одного из семи клиентов компании."Это означает, что у людей с подобной комбинацией вариантов генов риск потерять обоняние при заражении коронавирусом повышается на 11 процентов", — рассказал Ракитько.Потеря обоняния и вкуса — один из основных симптомов заражения коронавирусом. По словам медиков, эту нарушения индивидуальны для каждого человека и могут длиться от пары недель до нескольких месяцев. Их связывают с разрушением серого вещества мозга.Мутацию SARS-CoV-2 B.1.1.529, известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант "дельта". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220203/omikron-1770780831.html

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ботсвана, юар, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии