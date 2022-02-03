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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/obonyanie-1770790288.html
Названа группа россиян, особо страдающая от COVID-19
Стало известно, сколько россиян предрасположено к потере обоняния при COVID - РИА Новости, 03.02.2022
Названа группа россиян, особо страдающая от COVID-19
Каждый седьмой россиянин рискует потерять обоняние при COVID-19 из-за мутаций в генах, пишут "Известия" со ссылкой на данные медико-генетического центра... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T08:49
2022-02-03T11:13
распространение коронавируса
ботсвана
юар
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Каждый седьмой россиянин рискует потерять обоняние при COVID-19 из-за мутаций в генах, пишут "Известия" со ссылкой на данные медико-генетического центра Genotek.Речь идет о генах UGT2A1 и UGT2A2, которые отвечают за деятельность клеток обонятельного эпителия носа. По словам директора по продукту Genotek Александра Ракитько, изменения в них встречаются у одного из семи клиентов компании."Это означает, что у людей с подобной комбинацией вариантов генов риск потерять обоняние при заражении коронавирусом повышается на 11 процентов", — рассказал Ракитько.Потеря обоняния и вкуса — один из основных симптомов заражения коронавирусом. По словам медиков, эту нарушения индивидуальны для каждого человека и могут длиться от пары недель до нескольких месяцев. Их связывают с разрушением серого вещества мозга.Мутацию SARS-CoV-2 B.1.1.529, известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант "дельта". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
https://ria.ru/20220203/omikron-1770780831.html
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ботсвана, юар, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии
08:49 03.02.2022 (обновлено: 11:13 03.02.2022)
 
Стало известно, сколько россиян предрасположено к потере обоняния при COVID

Центр Genotek сообщил о риске потерять обоняние при COVID-19 у каждого седьмого россиянина

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Каждый седьмой россиянин рискует потерять обоняние при COVID-19 из-за мутаций в генах, пишут "Известия" со ссылкой на данные медико-генетического центра Genotek.
Речь идет о генах UGT2A1 и UGT2A2, которые отвечают за деятельность клеток обонятельного эпителия носа. По словам директора по продукту Genotek Александра Ракитько, изменения в них встречаются у одного из семи клиентов компании.
"Это означает, что у людей с подобной комбинацией вариантов генов риск потерять обоняние при заражении коронавирусом повышается на 11 процентов", — рассказал Ракитько.
Потеря обоняния и вкуса — один из основных симптомов заражения коронавирусом. По словам медиков, эту нарушения индивидуальны для каждого человека и могут длиться от пары недель до нескольких месяцев. Их связывают с разрушением серого вещества мозга.
Мутацию SARS-CoV-2 B.1.1.529, известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант "дельта". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Врачи реаниматологи - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
05:37Распространение коронавируса
Названы способы защититься от "стелс-омикрона"
 
Распространение коронавирусаБотсванаЮАРКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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