https://ria.ru/20220203/novayazelandiya-1770801363.html
В Новой Зеландии назвали сроки открытия страны для туристов
В Новой Зеландии назвали сроки открытия страны для туристов - РИА Новости, 03.02.2022
В Новой Зеландии назвали сроки открытия страны для туристов
Власти Новой Зеландии приняли решение начать поэтапное открытие границ с 27 февраля, а с октября разрешать въезд вакцинированным туристам, заявила... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:17
2022-02-03T11:17
2022-02-03T11:17
туризм
новая зеландия
туристы
сертификат о вакцинации
омикрон-штамм коронавируса
самоизоляция
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти Новой Зеландии приняли решение начать поэтапное открытие границ с 27 февраля, а с октября разрешать въезд вакцинированным туристам, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн."Так как сейчас наше общество лучше защищено (от коронавируса — ред.), мы должны подумать о важности воссоединения... Наш бизнес нуждается в рабочей силе, чтобы расти. Экспортерам необходимо путешествовать, чтобы нарабатывать новые связи", — сказала премьер, чьи слова приводит новозеландское радио RNZ.Согласно заявлению Ардерн, вакцинированные жители Новой Зеландии, которые находятся в соседней Австралии, могут вернуться домой, начиная с 27 февраля, а еще две недели спустя – граждане, пребывающие в других странах. При этом новозеландцам не нужно будет соблюдать карантин в специальных отелях, они могут ограничиться самоизоляцией по возвращении.Второй и третий этапы подразумевают разрешение на въезд в Новую Зеландию для квалифицированных работников и студентов. С октября в страну будут допускать вакцинированных туристов со всего мира.Ранее правительство говорило об отсрочке поэтапного открытия границ из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". На фоне этого заявления было отменено более 120 авиарейсов, что, по данным RNZ, затронуло 27 тысяч человек.
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РИА Новости
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новая зеландия, туристы, сертификат о вакцинации, омикрон-штамм коронавируса, самоизоляция, туризм, новости - туризм
В Новой Зеландии назвали сроки открытия страны для туристов
Вакцинированных туристов начнут пускать в Новую Зеландию с октября
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти Новой Зеландии приняли решение начать поэтапное открытие границ с 27 февраля, а с октября разрешать въезд вакцинированным туристам, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
"Так как сейчас наше общество лучше защищено (от коронавируса — ред.), мы должны подумать о важности воссоединения... Наш бизнес нуждается в рабочей силе, чтобы расти. Экспортерам необходимо путешествовать, чтобы нарабатывать новые связи", — сказала премьер, чьи слова приводит новозеландское радио RNZ.
Согласно заявлению Ардерн, вакцинированные жители Новой Зеландии, которые находятся в соседней Австралии, могут вернуться домой, начиная с 27 февраля, а еще две недели спустя – граждане, пребывающие в других странах. При этом новозеландцам не нужно будет соблюдать карантин в специальных отелях, они могут ограничиться самоизоляцией по возвращении.
Второй и третий этапы подразумевают разрешение на въезд в Новую Зеландию для квалифицированных работников и студентов. С октября в страну будут допускать вакцинированных туристов со всего мира.
Ранее правительство говорило об отсрочке поэтапного открытия границ из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". На фоне этого заявления было отменено более 120 авиарейсов, что, по данным RNZ, затронуло 27 тысяч человек.