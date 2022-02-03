https://ria.ru/20220203/novayazelandiya-1770801363.html

В Новой Зеландии назвали сроки открытия страны для туристов

В Новой Зеландии назвали сроки открытия страны для туристов - РИА Новости, 03.02.2022

В Новой Зеландии назвали сроки открытия страны для туристов

Власти Новой Зеландии приняли решение начать поэтапное открытие границ с 27 февраля, а с октября разрешать въезд вакцинированным туристам, заявила... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:17

2022-02-03T11:17

2022-02-03T11:17

туризм

новая зеландия

туристы

сертификат о вакцинации

омикрон-штамм коронавируса

самоизоляция

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти Новой Зеландии приняли решение начать поэтапное открытие границ с 27 февраля, а с октября разрешать въезд вакцинированным туристам, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн."Так как сейчас наше общество лучше защищено (от коронавируса — ред.), мы должны подумать о важности воссоединения... Наш бизнес нуждается в рабочей силе, чтобы расти. Экспортерам необходимо путешествовать, чтобы нарабатывать новые связи", — сказала премьер, чьи слова приводит новозеландское радио RNZ.Согласно заявлению Ардерн, вакцинированные жители Новой Зеландии, которые находятся в соседней Австралии, могут вернуться домой, начиная с 27 февраля, а еще две недели спустя – граждане, пребывающие в других странах. При этом новозеландцам не нужно будет соблюдать карантин в специальных отелях, они могут ограничиться самоизоляцией по возвращении.Второй и третий этапы подразумевают разрешение на въезд в Новую Зеландию для квалифицированных работников и студентов. С октября в страну будут допускать вакцинированных туристов со всего мира.Ранее правительство говорило об отсрочке поэтапного открытия границ из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". На фоне этого заявления было отменено более 120 авиарейсов, что, по данным RNZ, затронуло 27 тысяч человек.

https://ria.ru/20220202/marokko-1770658102.html

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новая зеландия, туристы, сертификат о вакцинации, омикрон-штамм коронавируса, самоизоляция, туризм, новости - туризм