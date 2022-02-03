НАТО готовит основу под военное освоение Украины, заявил Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Лукашевич: НАТО готовит основу под военное освоение Украины
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
ВЕНА, 3 фев – РИА Новости. Шумихой вокруг псевдовторжения России США проводят информационную основу под дальнейшее военное освоение НАТО территории Украины, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Нам абсолютно ясны поставленные перед такой тактикой задачи. Прежде всего – оправдать саботаж реализации Минских договоренностей властями Украины. Помимо этого подвести информационную основу под дальнейшее военное освоение НАТО территории этой страны. Обосновать продолжение нелегитимных односторонних действий в международной экономике. Наконец, сделать имплементацию резолюции 2202 СБ ООН предметом торга в диалоге по иным, более масштабным международно-политическим вопросам", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
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