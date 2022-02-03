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НАТО готовит основу под военное освоение Украины, заявил Лукашевич
НАТО готовит основу под военное освоение Украины, заявил Лукашевич - РИА Новости, 03.02.2022
НАТО готовит основу под военное освоение Украины, заявил Лукашевич
Шумихой вокруг псевдовторжения России США проводят информационную основу под дальнейшее военное освоение НАТО территории Украины, заявил в четверг постпред... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:48
2022-02-03T15:48
сергей лавров
россия
киев
сша
совет безопасности оон
обсе
оон
в мире
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ВЕНА, 3 фев – РИА Новости. Шумихой вокруг псевдовторжения России США проводят информационную основу под дальнейшее военное освоение НАТО территории Украины, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Он напомнил, что с подачи США пропагандистская шумиха на тему российского псевдовторжения была развернута 31 января в Совете Безопасности ООН, при этом созыв заседания использовали лишь "как повод для очередного антироссийского шоу"."Нам абсолютно ясны поставленные перед такой тактикой задачи. Прежде всего – оправдать саботаж реализации Минских договоренностей властями Украины. Помимо этого подвести информационную основу под дальнейшее военное освоение НАТО территории этой страны. Обосновать продолжение нелегитимных односторонних действий в международной экономике. Наконец, сделать имплементацию резолюции 2202 СБ ООН предметом торга в диалоге по иным, более масштабным международно-политическим вопросам", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770748606.html
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сергей лавров, россия, киев, сша, совет безопасности оон, обсе, оон, в мире, нато
15:48 03.02.2022
 
НАТО готовит основу под военное освоение Украины, заявил Лукашевич

Постпред России при ОБСЕ Лукашевич: НАТО готовит основу под военное освоение Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 фев – РИА Новости. Шумихой вокруг псевдовторжения России США проводят информационную основу под дальнейшее военное освоение НАТО территории Украины, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он напомнил, что с подачи США пропагандистская шумиха на тему российского псевдовторжения была развернута 31 января в Совете Безопасности ООН, при этом созыв заседания использовали лишь "как повод для очередного антироссийского шоу".
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 20:07
В США призвали Белый дом объяснить целесообразность Украины в НАТО
"Нам абсолютно ясны поставленные перед такой тактикой задачи. Прежде всего – оправдать саботаж реализации Минских договоренностей властями Украины. Помимо этого подвести информационную основу под дальнейшее военное освоение НАТО территории этой страны. Обосновать продолжение нелегитимных односторонних действий в международной экономике. Наконец, сделать имплементацию резолюции 2202 СБ ООН предметом торга в диалоге по иным, более масштабным международно-политическим вопросам", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 14:32
В НАТО предложили "оттаскать Украину за уши", сообщили СМИ
 
Сергей ЛавровРоссияКиевСШАСовет Безопасности ООНОБСЕООНВ миреНАТО
 
 
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