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В Магадане троих подростков будут судить за продажу наркотиков
В Магадане троих подростков будут судить за продажу наркотиков - РИА Новости, 03.02.2022
В Магадане троих подростков будут судить за продажу наркотиков
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех магаданских подростков, обвиняемых в продаже наркотиков, сообщает в четверг СУСК России по... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:18
2022-02-03T16:18
происшествия
россия
магадан
следственный комитет россии (ск рф)
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МАГАДАН, 3 фев - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех магаданских подростков, обвиняемых в продаже наркотиков, сообщает в четверг СУСК России по региону.По данным СК, в июне 2021 года тогда еще 17-летние обвиняемые сбыли в Магадане почти 280 граммов наркотиков, что является особо крупным размером. Кроме того, один из обвиняемых пытался продать еще наркотики, но ему помешали сотрудники УФСБ.Подросткам предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере" и "Сбыт наркотического средства в особо крупном размере". На период следствия обвиняемые находились под домашним арестом."В ходе предварительного следствия наркотическое средство общей массой более 280 граммов изъято из незаконного оборота. На период следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, магадан, следственный комитет россии (ск рф)
16:18 03.02.2022
 
В Магадане троих подростков будут судить за продажу наркотиков

В Магадане СК завершил расследование дела подростков, обвиняемых в продаже наркотиков

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 3 фев - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех магаданских подростков, обвиняемых в продаже наркотиков, сообщает в четверг СУСК России по региону.
По данным СК, в июне 2021 года тогда еще 17-летние обвиняемые сбыли в Магадане почти 280 граммов наркотиков, что является особо крупным размером. Кроме того, один из обвиняемых пытался продать еще наркотики, но ему помешали сотрудники УФСБ.
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Подросткам предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере" и "Сбыт наркотического средства в особо крупном размере". На период следствия обвиняемые находились под домашним арестом.
"В ходе предварительного следствия наркотическое средство общей массой более 280 граммов изъято из незаконного оборота. На период следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияМагаданСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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