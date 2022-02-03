03:38 03.02.2022 (обновлено: 10:57 03.02.2022)
Песков прокомментировал переброску США дополнительных сил в Европу
Песков назвал решение США перебросить войска в Европу причиной для беспокойства
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Переброска американских войск означает, что США продолжают наращивать напряженность в Европе, что доказывает обоснованность беспокойства со стороны России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе", — заявил Песков журналисту телеканала CNN.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.