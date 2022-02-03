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Песков прокомментировал переброску США дополнительных сил в Европу
Песков прокомментировал переброску США дополнительных сил в Европу - РИА Новости, 03.02.2022
Песков прокомментировал переброску США дополнительных сил в Европу
Переброска американских войск означает, что США продолжают наращивать напряженность в Европе, что доказывает обоснованность беспокойства со стороны России,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T03:38
2022-02-03T10:57
в мире
дмитрий песков
сша
россия
украина
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Переброска американских войск означает, что США продолжают наращивать напряженность в Европе, что доказывает обоснованность беспокойства со стороны России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Пентагон объявил об отправке дополнительных сил в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины.По его словам, переброска сил США в Европу — "лучшее доказательство того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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в мире, дмитрий песков, сша, россия, украина
03:38 03.02.2022 (обновлено: 10:57 03.02.2022)
 
Песков прокомментировал переброску США дополнительных сил в Европу

Песков назвал решение США перебросить войска в Европу причиной для беспокойства

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Переброска американских войск означает, что США продолжают наращивать напряженность в Европе, что доказывает обоснованность беспокойства со стороны России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Пентагон объявил об отправке дополнительных сил в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины.

"США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе", — заявил Песков журналисту телеканала CNN.

По его словам, переброска сил США в Европу — "лучшее доказательство того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться".

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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