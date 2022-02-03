https://ria.ru/20220203/napryazhenie-1770776369.html

Песков прокомментировал переброску США дополнительных сил в Европу

Песков прокомментировал переброску США дополнительных сил в Европу - РИА Новости, 03.02.2022

Песков прокомментировал переброску США дополнительных сил в Европу

Переброска американских войск означает, что США продолжают наращивать напряженность в Европе, что доказывает обоснованность беспокойства со стороны России,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T03:38

2022-02-03T03:38

2022-02-03T10:57

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Переброска американских войск означает, что США продолжают наращивать напряженность в Европе, что доказывает обоснованность беспокойства со стороны России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Пентагон объявил об отправке дополнительных сил в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины.По его словам, переброска сил США в Европу — "лучшее доказательство того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220203/oruzhie-1770774906.html

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в мире, дмитрий песков, сша, россия, украина