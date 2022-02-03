https://ria.ru/20220203/myurrey-1770896990.html

Бараны против Путина: на Западе раскрыли главного вредителя

Экс-посол Британии обратился к Западу со словами о Путине и "баранах" - РИА Новости, 03.02.2022

Бараны против Путина: на Западе раскрыли главного вредителя

Сообщения о намерении России "вторгнуться" на Украину следует расценивать как бред, не имеющий ничего общего с реальностью, пишет бывший британский посол и... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:20

2022-02-03T16:20

2022-02-03T22:45

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сообщения о намерении России "вторгнуться" на Украину следует расценивать как бред, не имеющий ничего общего с реальностью, пишет бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей."Помните, ребята, что я вам говорил? Путин не будет нападать на Украину", — отметил он в Twitter.Он также опубликовал обращение к читателям, в котором резко раскритиковал крупные западные СМИ. По мнению Мюррея, там зачастую выступают "подхалимы и бараны", говорящие "лживый бред"."Если вы отгородите себя от этого <…>, то сможете воспринимать происходящее в мире более непредвзято", — заключил он.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне провели телефонный разговор, во время которого обсуждали внутриукраинский кризис и гарантии безопасности. В частности, Путин указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.Москва неоднократно опровергала звучащие на Западе обвинения в подготовке агрессивных действий. В Кремле и МИД отмечали, что подобные вбросы служат оправданием для США и НАТО, стремящихся нарастить свои силы у российских границ, а также подталкивают Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос — о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220203/pentagon-1770858266.html

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