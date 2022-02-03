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https://ria.ru/20220203/myurrey-1770896990.html
Бараны против Путина: на Западе раскрыли главного вредителя
Экс-посол Британии обратился к Западу со словами о Путине и "баранах" - РИА Новости, 03.02.2022
Бараны против Путина: на Западе раскрыли главного вредителя
Сообщения о намерении России "вторгнуться" на Украину следует расценивать как бред, не имеющий ничего общего с реальностью, пишет бывший британский посол и... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:20
2022-02-03T22:45
в мире
сша
нато
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владимир путин
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сообщения о намерении России "вторгнуться" на Украину следует расценивать как бред, не имеющий ничего общего с реальностью, пишет бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей."Помните, ребята, что я вам говорил? Путин не будет нападать на Украину", — отметил он в Twitter.Он также опубликовал обращение к читателям, в котором резко раскритиковал крупные западные СМИ. По мнению Мюррея, там зачастую выступают "подхалимы и бараны", говорящие "лживый бред"."Если вы отгородите себя от этого &lt;…&gt;, то сможете воспринимать происходящее в мире более непредвзято", — заключил он.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне провели телефонный разговор, во время которого обсуждали внутриукраинский кризис и гарантии безопасности. В частности, Путин указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.Москва неоднократно опровергала звучащие на Западе обвинения в подготовке агрессивных действий. В Кремле и МИД отмечали, что подобные вбросы служат оправданием для США и НАТО, стремящихся нарастить свои силы у российских границ, а также подталкивают Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос — о нерасширении альянса.
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в мире, сша, нато, россия, украина, владимир путин, twitter, киев, москва, крейг мюррей
16:20 03.02.2022 (обновлено: 22:45 03.02.2022)
 
Экс-посол Британии обратился к Западу со словами о Путине и "баранах"

Экс-посол Британии Мюррей: западные СМИ тиражируют лживый бред о планах России

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сообщения о намерении России "вторгнуться" на Украину следует расценивать как бред, не имеющий ничего общего с реальностью, пишет бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей.
"Помните, ребята, что я вам говорил? Путин не будет нападать на Украину", — отметил он в Twitter.
Он также опубликовал обращение к читателям, в котором резко раскритиковал крупные западные СМИ. По мнению Мюррея, там зачастую выступают "подхалимы и бараны", говорящие "лживый бред".
"Если вы отгородите себя от этого <…>, то сможете воспринимать происходящее в мире более непредвзято", — заключил он.
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к отправке в Восточную Европу. 3 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
14:09
"Украинский" десант. США перебрасывают в Европу элитные войска
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне провели телефонный разговор, во время которого обсуждали внутриукраинский кризис и гарантии безопасности. В частности, Путин указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.
Москва неоднократно опровергала звучащие на Западе обвинения в подготовке агрессивных действий. В Кремле и МИД отмечали, что подобные вбросы служат оправданием для США и НАТО, стремящихся нарастить свои силы у российских границ, а также подталкивают Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос — о нерасширении альянса.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
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В миреСШАНАТОРоссияУкраинаВладимир ПутинTwitterКиевМоскваКрейг Мюррей
 
 
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