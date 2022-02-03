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СМИ: в Роттердаме разберут исторический мост для прохода яхты Безоса

СМИ: в Роттердаме разберут исторический мост для прохода яхты Безоса - РИА Новости, 03.02.2022

СМИ: в Роттердаме разберут исторический мост для прохода яхты Безоса

Власти голландского Роттердама согласились временно разобрать старинный мост De Hef, чтобы под ним смогла проплыть трехмачтовая яхта основателя Amazon,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:48

2022-02-03T12:48

2022-02-03T12:48

в мире

роттердам

нидерланды

джефф безос

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ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Власти голландского Роттердама согласились временно разобрать старинный мост De Hef, чтобы под ним смогла проплыть трехмачтовая яхта основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, передает местная телекомпания Rijnmond.Возведенный в 1927 году мост Koningshavenbrug, известный также как De Hef, был отремонтирован в 2017 году и местные власти обещали, что больше никогда не будут его разбирать. Однако теперь часть моста временно демонтируют для того, чтобы яхта миллиардера Безоса смогла проплыть под ним.Трехмачтовая яхта стоимостью в 430 миллионов евро строится на голландской верфи в Алблассердаме. Из-за своей высоты судно не сможет пройти через старинный мост. Безос и компания Oceano, занимающаяся строительством яхты, обратились в городской совет с просьбой временно демонтировать часть моста за свой счет. Власти Роттердама согласились пойти на такой шаг, несмотря на возмущение исторического сообщества города.

роттердам

нидерланды

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в мире, роттердам, нидерланды, джефф безос, amazon.com, inc.