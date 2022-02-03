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СМИ: в Роттердаме разберут исторический мост для прохода яхты Безоса
СМИ: в Роттердаме разберут исторический мост для прохода яхты Безоса - РИА Новости, 03.02.2022
СМИ: в Роттердаме разберут исторический мост для прохода яхты Безоса
Власти голландского Роттердама согласились временно разобрать старинный мост De Hef, чтобы под ним смогла проплыть трехмачтовая яхта основателя Amazon,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:48
2022-02-03T12:48
в мире
роттердам
нидерланды
джефф безос
amazon.com, inc.
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ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Власти голландского Роттердама согласились временно разобрать старинный мост De Hef, чтобы под ним смогла проплыть трехмачтовая яхта основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, передает местная телекомпания Rijnmond.Возведенный в 1927 году мост Koningshavenbrug, известный также как De Hef, был отремонтирован в 2017 году и местные власти обещали, что больше никогда не будут его разбирать. Однако теперь часть моста временно демонтируют для того, чтобы яхта миллиардера Безоса смогла проплыть под ним.Трехмачтовая яхта стоимостью в 430 миллионов евро строится на голландской верфи в Алблассердаме. Из-за своей высоты судно не сможет пройти через старинный мост. Безос и компания Oceano, занимающаяся строительством яхты, обратились в городской совет с просьбой временно демонтировать часть моста за свой счет. Власти Роттердама согласились пойти на такой шаг, несмотря на возмущение исторического сообщества города.
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в мире, роттердам, нидерланды, джефф безос, amazon.com, inc.
12:48 03.02.2022
 
СМИ: в Роттердаме разберут исторический мост для прохода яхты Безоса

Rijnmond: в Роттердаме разберут исторический мост для прохода яхты создателя Amazon Безоса

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Власти голландского Роттердама согласились временно разобрать старинный мост De Hef, чтобы под ним смогла проплыть трехмачтовая яхта основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, передает местная телекомпания Rijnmond.
Возведенный в 1927 году мост Koningshavenbrug, известный также как De Hef, был отремонтирован в 2017 году и местные власти обещали, что больше никогда не будут его разбирать. Однако теперь часть моста временно демонтируют для того, чтобы яхта миллиардера Безоса смогла проплыть под ним.
Трехмачтовая яхта стоимостью в 430 миллионов евро строится на голландской верфи в Алблассердаме. Из-за своей высоты судно не сможет пройти через старинный мост. Безос и компания Oceano, занимающаяся строительством яхты, обратились в городской совет с просьбой временно демонтировать часть моста за свой счет. Власти Роттердама согласились пойти на такой шаг, несмотря на возмущение исторического сообщества города.
 
В миреРоттердамНидерландыДжефф БезосAmazon.com, Inc.
 
 
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