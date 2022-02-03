https://ria.ru/20220203/moskva-1770899236.html

Москва прекратит работу Deutsche Welle в России из-за ограничений против RT

Москва прекратит работу Deutsche Welle в России из-за ограничений против RT - РИА Новости, 03.02.2022

Москва прекратит работу Deutsche Welle в России из-за ограничений против RT

Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России в ответ на ограничения работы RT DE, заявили в МИД. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:25

2022-02-03T16:25

2022-02-03T21:53

москва

мария захарова

тереза рибейру

россия

германия

обсе

телеканал rt

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России в ответ на ограничения работы RT DE, заявили в МИД."В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер", — отметили в ведомстве.Министерство анонсировало следующие шаги:Информацию о дальнейших мерах опубликуют позднее.Как сообщила ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ОБСЕ симптоматично молчит о решении Берлина, поскольку представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру не увидела в этом "ничего такого". Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу ведение эфиров на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.Компания RT запустила новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

https://ria.ru/20220203/reaktsiya-1770907991.html

https://ria.ru/20220202/tsenzura-1770741876.html

москва

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москва, мария захарова, тереза рибейру, россия, германия, обсе, телеканал rt