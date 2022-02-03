16:25 03.02.2022 (обновлено: 21:53 03.02.2022)
Москва прекратит работу Deutsche Welle в России из-за ограничений против RT
Москва в ответ на прекращение вещания RT остановит работу Deutsche Welle в России
Стенд телеканала Deutsche Welle. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России в ответ на ограничения работы RT DE, заявили в МИД.
"В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер", — отметили в ведомстве.
Министерство анонсировало следующие шаги:
- —закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle в Москве;
- —аннулирование аккредитаций всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании;
- —прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle;
- —запуск процедуры по признанию организации иноагентом;
- —формирование списка представителей немецких государственных и общественных структур, причастных к ограничению работы RT DE, и запрет им въезда в Россию. Публиковать этот перечень не будут.
Информацию о дальнейших мерах опубликуют позднее.
Как сообщила ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ОБСЕ симптоматично молчит о решении Берлина, поскольку представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру не увидела в этом "ничего такого".
Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу ведение эфиров на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.
Компания RT запустила новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.
По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.
В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.