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https://ria.ru/20220203/moskva-1770899236.html
Москва прекратит работу Deutsche Welle в России из-за ограничений против RT
Москва прекратит работу Deutsche Welle в России из-за ограничений против RT - РИА Новости, 03.02.2022
Москва прекратит работу Deutsche Welle в России из-за ограничений против RT
Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России в ответ на ограничения работы RT DE, заявили в МИД. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:25
2022-02-03T21:53
москва
мария захарова
тереза рибейру
россия
германия
обсе
телеканал rt
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России в ответ на ограничения работы RT DE, заявили в МИД."В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер", — отметили в ведомстве.Министерство анонсировало следующие шаги:Информацию о дальнейших мерах опубликуют позднее.Как сообщила ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ОБСЕ симптоматично молчит о решении Берлина, поскольку представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру не увидела в этом "ничего такого". Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу ведение эфиров на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.Компания RT запустила новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html
https://ria.ru/20220203/reaktsiya-1770907991.html
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москва, мария захарова, тереза рибейру, россия, германия, обсе, телеканал rt
16:25 03.02.2022 (обновлено: 21:53 03.02.2022)
 
Москва прекратит работу Deutsche Welle в России из-за ограничений против RT

Москва в ответ на прекращение вещания RT остановит работу Deutsche Welle в России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала Deutsche Welle
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России в ответ на ограничения работы RT DE, заявили в МИД.
"В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер", — отметили в ведомстве.
Министерство анонсировало следующие шаги:
  • закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle в Москве;
  • аннулирование аккредитаций всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании;
  • прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle;
  • запуск процедуры по признанию организации иноагентом;
  • формирование списка представителей немецких государственных и общественных структур, причастных к ограничению работы RT DE, и запрет им въезда в Россию. Публиковать этот перечень не будут.
Информацию о дальнейших мерах опубликуют позднее.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:54Медиавойны
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
Как сообщила ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ОБСЕ симптоматично молчит о решении Берлина, поскольку представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру не увидела в этом "ничего такого".
Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу ведение эфиров на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:48
Бюро Deutsche Welle в Москве отказалось комментировать ответные меры России
Компания RT запустила новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.
По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.
В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 19:23
В бундестаге назвали запрет властями ФРГ вещания RT DE цензурой
 
МоскваМария ЗахароваТереза РибейруРоссияГерманияОБСЕТелеканал RT
 
 
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