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На стройке в Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ
На стройке в Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ - РИА Новости, 03.02.2022
На стройке в Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ
Предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаружили при проведении строительных работ на северо-западе Москвы, на место происшествия... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:57
2022-02-03T15:57
происшествия
москва
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаружили при проведении строительных работ на северо-западе Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Возле дома №95 на улице Лётная при строительных работах обнаружен предмет, похожий на снаряд времён войны", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что место обнаружения опасной находки огорожено, ожидается прибытие саперов.
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происшествия, москва, великая отечественная война (1941-1945)
15:57 03.02.2022
 
На стройке в Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ

В Москве при проведении строительных работ нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаружили при проведении строительных работ на северо-западе Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома №95 на улице Лётная при строительных работах обнаружен предмет, похожий на снаряд времён войны", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что место обнаружения опасной находки огорожено, ожидается прибытие саперов.
Сапер - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 13:42
На рынке "Садовод" в Москве обнаружили минометный снаряд времен войны
 
ПроисшествияМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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