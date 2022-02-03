https://ria.ru/20220203/moskva-1770890924.html

На стройке в Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ

На стройке в Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ - РИА Новости, 03.02.2022

На стройке в Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ

Предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаружили при проведении строительных работ на северо-западе Москвы, на место происшествия... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:57

2022-02-03T15:57

2022-02-03T15:57

происшествия

москва

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаружили при проведении строительных работ на северо-западе Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Возле дома №95 на улице Лётная при строительных работах обнаружен предмет, похожий на снаряд времён войны", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что место обнаружения опасной находки огорожено, ожидается прибытие саперов.

https://ria.ru/20220118/snaryad-1768361005.html

москва

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происшествия, москва, великая отечественная война (1941-1945)