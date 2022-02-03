https://ria.ru/20220203/moskva-1770879004.html

Синоптик назвал причину появления "ложного солнца" в Москве

Синоптик назвал причину появления "ложного солнца" в Москве - РИА Новости, 03.02.2022

Синоптик назвал причину появления "ложного солнца" в Москве

Москвичи в четверг могли наблюдать паргелий ("ложное солнце"), образовавшийся в результате противодействия двух циклонов и двух антициклонов, сообщил РИА... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:12

2022-02-03T15:12

2022-02-03T15:55

общество

погода

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичи в четверг могли наблюдать паргелий ("ложное солнце"), образовавшийся в результате противодействия двух циклонов и двух антициклонов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Паргелий, или "ложное солнце", которое москвичи могли наблюдать сегодня, явление не столь частое, хотя называть его невероятно редким я бы не стал. Хотя для зимы это довольно уникальное оптическое явление, которое возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышками по небосводу", - рассказал Тишковец.Он отметил, что метеостанция эти формы облаков среднего и верхнего яруса фиксирует."Кроме того, сегодня столица находится в барической седловине, это синоптическая ситуация, когда на карте погоды отмечается барический квартет из двух циклонов и двух антициклонов. В нашем случае это циклоны на севере и юге, антициклоны – на западе и востоке, а столичный регион – в самом эпицентре противодействия этих барических образований. Такие облака возникают, когда есть влияние атмосферного фронта, который несет облака верхнего и среднего яруса, - предвестник небольшого снега, который, я думаю, пройдёт сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20220203/moskva-1770787084.html

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общество, погода, москва, евгений тишковец, центр "фобос"