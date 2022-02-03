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Полиция ищет мужчину, незаконно обыскавшего школьника в московском подъезде
Полиция ищет мужчину, незаконно обыскавшего школьника в московском подъезде - РИА Новости, 03.02.2022
Полиция ищет мужчину, незаконно обыскавшего школьника в московском подъезде
Столичная полиция ищет чрезмерно бдительных граждан, которые, приняв восьмиклассника за закладчика в подъезде дома на Хорошевском шоссе в Москве, угрожали ему и РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:54
2022-02-03T11:54
2022-02-03T11:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичная полиция ищет чрезмерно бдительных граждан, которые, приняв восьмиклассника за закладчика в подъезде дома на Хорошевском шоссе в Москве, угрожали ему и обыскивали, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, на днях 15-летний школьник заходил к другу, проживающему на Хорошевском шоссе. Ближе к вечеру он вызвал такси, покинул квартиру и стал ждать автомобиль в подъезде.В этот момент в подъезд зашли мужчина и женщина. Они подошли к нему и заявили, что он раскладывает по подъезду наркотики. Мальчик пытался объяснить, что это не так, но бдительные граждане не хотели ничего слушать: мужчина, угрожая насилием, обыскал ребенка."Со слов мальчика, мужчина залез к нему во все карманы, обыскал сумку, а также заглянул в трусы ребенка. Не найдя ничего, он сделал фото паспорта мальчика и покинул подъезд со своей спутницей", - сказал собеседник агентства.Мальчик покинул подъезд и уехал домой на такси. Бдительную пару теперь ищет полиция в рамках доследственной проверки.Как уточнил источник, мужчину, обыскивавшего школьника, могут привлечь за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего - санкция соответствующей статьи 132 УК РФ подразумевает до 15 лет лишения свободы.
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происшествия, москва
11:54 03.02.2022 (обновлено: 11:58 03.02.2022)
Полиция ищет мужчину, незаконно обыскавшего школьника в московском подъезде
Источник: в Москве мужчина незаконно обыскал школьника, приняв его за закладчика
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичная полиция ищет чрезмерно бдительных граждан, которые, приняв восьмиклассника за закладчика в подъезде дома на Хорошевском шоссе в Москве, угрожали ему и обыскивали, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, на днях 15-летний школьник заходил к другу, проживающему на Хорошевском шоссе. Ближе к вечеру он вызвал такси, покинул квартиру и стал ждать автомобиль в подъезде.
В этот момент в подъезд зашли мужчина и женщина. Они подошли к нему и заявили, что он раскладывает по подъезду наркотики. Мальчик пытался объяснить, что это не так, но бдительные граждане не хотели ничего слушать: мужчина, угрожая насилием, обыскал ребенка.
"Со слов мальчика, мужчина залез к нему во все карманы, обыскал сумку, а также заглянул в трусы ребенка. Не найдя ничего, он сделал фото паспорта мальчика и покинул подъезд со своей спутницей", - сказал собеседник агентства.
Мальчик покинул подъезд и уехал домой на такси. Бдительную пару теперь ищет полиция
в рамках доследственной проверки.
Как уточнил источник, мужчину, обыскивавшего школьника, могут привлечь за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего - санкция соответствующей статьи 132 УК РФ
подразумевает до 15 лет лишения свободы.