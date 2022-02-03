https://ria.ru/20220203/moskva-1770825457.html

Полиция ищет мужчину, незаконно обыскавшего школьника в московском подъезде

Полиция ищет мужчину, незаконно обыскавшего школьника в московском подъезде - РИА Новости, 03.02.2022

Полиция ищет мужчину, незаконно обыскавшего школьника в московском подъезде

Столичная полиция ищет чрезмерно бдительных граждан, которые, приняв восьмиклассника за закладчика в подъезде дома на Хорошевском шоссе в Москве, угрожали ему и РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:54

2022-02-03T11:54

2022-02-03T11:58

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичная полиция ищет чрезмерно бдительных граждан, которые, приняв восьмиклассника за закладчика в подъезде дома на Хорошевском шоссе в Москве, угрожали ему и обыскивали, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, на днях 15-летний школьник заходил к другу, проживающему на Хорошевском шоссе. Ближе к вечеру он вызвал такси, покинул квартиру и стал ждать автомобиль в подъезде.В этот момент в подъезд зашли мужчина и женщина. Они подошли к нему и заявили, что он раскладывает по подъезду наркотики. Мальчик пытался объяснить, что это не так, но бдительные граждане не хотели ничего слушать: мужчина, угрожая насилием, обыскал ребенка."Со слов мальчика, мужчина залез к нему во все карманы, обыскал сумку, а также заглянул в трусы ребенка. Не найдя ничего, он сделал фото паспорта мальчика и покинул подъезд со своей спутницей", - сказал собеседник агентства.Мальчик покинул подъезд и уехал домой на такси. Бдительную пару теперь ищет полиция в рамках доследственной проверки.Как уточнил источник, мужчину, обыскивавшего школьника, могут привлечь за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего - санкция соответствующей статьи 132 УК РФ подразумевает до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220127/zazhigalki-1769732459.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва