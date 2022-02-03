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Мальчика, которого выгнали голым на мороз на Алтае, отправят в центр помощи
Мальчика, которого выгнали голым на мороз на Алтае, отправят в центр помощи - РИА Новости, 03.02.2022
Мальчика, которого выгнали голым на мороз на Алтае, отправят в центр помощи
Пятилетнего мальчика, которого отчим выгнал голым на мороз в Алтайском крае, поместят вместе с братом в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:56
2022-02-03T10:56
общество
алтайский край
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БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Пятилетнего мальчика, которого отчим выгнал голым на мороз в Алтайском крае, поместят вместе с братом в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщила детский омбудсмен в регионе Ольга Казанцева на встрече с главной Алтая Виктором Томенко."Ольга Казанцева проинформировала о работе с детьми, которых изъяли из семьи в Шелаболихинском районе. Состояние детей удовлетворительное, двое из них будут помещены в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Самый младший ребенок, которому чуть больше года, переведен в медицинское учреждение города Барнаула для полноценного обследования, лечения и проведения общеукрепляющих процедур, малыш обеспечен всем необходимым, в том числе одеждой и качественным питанием", - говорится в сообщении пресс-службы Томенко.В январе в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК по региону, на улицу его выгнал отчим за плохое поведение. Мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать заключили под стражу, отчима приговорили к двум годам лишения свободы за другие издевательства над детьми. Также возбуждено дело о халатности чиновников, которые допустили эту ситуацию.Казанцева в прошлый вторник рассказала РИА Новости, что у детей есть отец, который не лишен родительских прав. Она не исключала, что детей могут передать ему.
https://ria.ru/20220126/moroz-1769596209.html
https://ria.ru/20220126/politsiya-1769584249.html
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общество, алтайский край
10:56 03.02.2022
 
Мальчика, которого выгнали голым на мороз на Алтае, отправят в центр помощи

Мальчика, которого отчим выгнал голым на мороз в Алтайском крае, отправят в центр помощи

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАлтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алтайский край
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БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Пятилетнего мальчика, которого отчим выгнал голым на мороз в Алтайском крае, поместят вместе с братом в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщила детский омбудсмен в регионе Ольга Казанцева на встрече с главной Алтая Виктором Томенко.
"Ольга Казанцева проинформировала о работе с детьми, которых изъяли из семьи в Шелаболихинском районе. Состояние детей удовлетворительное, двое из них будут помещены в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Самый младший ребенок, которому чуть больше года, переведен в медицинское учреждение города Барнаула для полноценного обследования, лечения и проведения общеукрепляющих процедур, малыш обеспечен всем необходимым, в том числе одеждой и качественным питанием", - говорится в сообщении пресс-службы Томенко.
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В январе в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК по региону, на улицу его выгнал отчим за плохое поведение. Мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать заключили под стражу, отчима приговорили к двум годам лишения свободы за другие издевательства над детьми. Также возбуждено дело о халатности чиновников, которые допустили эту ситуацию.
Казанцева в прошлый вторник рассказала РИА Новости, что у детей есть отец, который не лишен родительских прав. Она не исключала, что детей могут передать ему.
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