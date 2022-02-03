https://ria.ru/20220203/mks-1770805352.html

НАСА не будет единолично назначать дату затопления МКС, заявили в "Энергии"

НАСА не будет единолично назначать дату затопления МКС, заявили в "Энергии" - РИА Новости, 03.02.2022

НАСА не будет единолично назначать дату затопления МКС, заявили в "Энергии"

Дата затопления Международной космической станции (МКС) будет определена правительствами стран-партнеров, а не НАСА единолично, заявили журналистам в... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:34

2022-02-03T10:34

2022-02-03T11:01

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

наса

роскосмос

ркк "энергия"

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Дата затопления Международной космической станции (МКС) будет определена правительствами стран-партнеров, а не НАСА единолично, заявили журналистам в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Ранее, согласно докладу НАСА, стало известно, что МКС могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года."Вопрос о сроках эксплуатации станции и соответственно по срокам её затопления определяется на правительственном уровне стран-партнёров по программе Международной космической станции, а не единолично одной из сторон", - говорится в сообщении корпорации.Отмечается, что техническая возможность свода станции с орбиты прорабатывается участниками проекта с момента создания станции, так как является одним из этапов полёта изделия. Российские специалисты отвечают за изменение орбиты станции с помощью кораблей "Прогресс МС", поэтому задачи по сведению и затоплению лягут также и на российскую сторону и специалистов Главной оперативной группы управления, уточнили в пресс-службе предприятия."При этом ранее была достигнута обоюдная договоренность о том, что траты на операцию затопления будут пропорциональны массам сводимых объектов", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210726/pirs-1742979023.html

https://ria.ru/20210322/mir-1602242333.html

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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), наса, роскосмос, ркк "энергия"