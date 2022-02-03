https://ria.ru/20220203/miting-1770802429.html

Кадыров поблагодарил участников митинга в Грозном

Кадыров поблагодарил участников митинга в Грозном - РИА Новости, 03.02.2022

Кадыров поблагодарил участников митинга в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети "ВКонтакте" поблагодарил участников несанкционированного митинга против семьи судьи в отставке Верховного суда... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:21

2022-02-03T10:21

2022-02-03T15:28

дмитрий песков

россия

нижний новгород

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

общество

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ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети "ВКонтакте" поблагодарил участников несанкционированного митинга против семьи судьи в отставке Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, который состоялся в среду в Грозном.По официальным данным, на митинг с требованием привлечь членов семьи Янгулбаева к ответственности за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму собралось более 400 тысяч человек."Я хочу выразить слова благодарности и признательности моему чеченскому народу, который сегодня (в среду – ред.) выступил с чёткой и однозначной позицией против антирелигиозных и экстремистских проявлений. Вне всякого сомнения, каждый участник этого митинга сегодня стал защитником ислама…" - написал Кадыров.Ранее Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Мусаева арестована до 1 апреля, ей предъявлено обвинение по статье о нападении на сотрудника правопорядка.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220127/gosdep-1769855119.html

https://ria.ru/20220128/chechnya-1769898914.html

https://ria.ru/20220128/chechnya-1769892470.html

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дмитрий песков, россия, нижний новгород, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество