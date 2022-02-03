https://ria.ru/20220203/mishustin-1770916817.html

Мишустин провел встречу с Кадыровым

Мишустин провел встречу с Кадыровым - РИА Новости, 03.02.2022

Мишустин провел встречу с Кадыровым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, подтвердили РИА Новости в правительстве. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:17

2022-02-03T17:17

2022-02-03T17:25

политика

михаил мишустин

рамзан кадыров

россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, подтвердили РИА Новости в правительстве.Кадыров находится в Москве в командировке, накануне вечером его принял президент Владимир Путин, а сегодня глава Чечни сообщил, что у него по поручению главы государства состоятся встречи в кабинете министров.

https://ria.ru/20220203/vstrecha-1770867451.html

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политика, михаил мишустин, рамзан кадыров, россия