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Мишустин провел встречу с Кадыровым
Мишустин провел встречу с Кадыровым - РИА Новости, 03.02.2022
Мишустин провел встречу с Кадыровым
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, подтвердили РИА Новости в правительстве. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:17
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политика
михаил мишустин
рамзан кадыров
россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, подтвердили РИА Новости в правительстве.Кадыров находится в Москве в командировке, накануне вечером его принял президент Владимир Путин, а сегодня глава Чечни сообщил, что у него по поручению главы государства состоятся встречи в кабинете министров.
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политика, михаил мишустин, рамзан кадыров, россия
17:17 03.02.2022 (обновлено: 17:25 03.02.2022)
 
Мишустин провел встречу с Кадыровым

Премьер-министр Мишустин провел встречу с Кадыровым

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чечни Рамзан Кадыров (справа) во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чечни Рамзан Кадыров (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чечни Рамзан Кадыров (справа) во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, подтвердили РИА Новости в правительстве.
Кадыров находится в Москве в командировке, накануне вечером его принял президент Владимир Путин, а сегодня глава Чечни сообщил, что у него по поручению главы государства состоятся встречи в кабинете министров.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
14:25
Кадыров раскрыл детали встречи с Путиным
 
ПолитикаМихаил МишустинРамзан КадыровРоссия
 
 
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