https://ria.ru/20220203/minirovanie-1770848043.html
В Москве не подтвердились сообщения о минировании школ
В Москве не подтвердились сообщения о минировании школ - РИА Новости, 03.02.2022
В Москве не подтвердились сообщения о минировании школ
В настоящий момент ни одно сообщение о "минировании" школ Москвы не подтверждается, учреждения работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:13
2022-02-03T13:13
2022-02-03T13:29
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
москва
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В настоящий момент ни одно сообщение о "минировании" школ Москвы не подтверждается, учреждения работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что школы в разных районах Москвы проверяют из-за полученных анонимных сообщений с угрозой "минирования".В департаменте отметили, что 3 февраля в несколько московских школ поступила информация о "минировании", после анонимного сигнала в учебные заведения прибыли сотрудники правоохранительных органов и тщательно обследовали здания."Администрации школ находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации. Отметим, что образовательные организации действуют по инструкциям и делают все необходимое для обеспечения безопасности детей. В настоящий момент ни одно сообщение о минировании не подтверждается, школы работают в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220203/minirovanie-1770816259.html
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происшествия, ложные сообщения о минировании зданий, москва
13:13 03.02.2022 (обновлено: 13:29 03.02.2022)
В Москве не подтвердились сообщения о минировании школ
Департамент образования: в Москве не подтвердились сообщения о минировании школ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В настоящий момент ни одно сообщение о "минировании" школ Москвы не подтверждается, учреждения работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что школы в разных районах Москвы
проверяют из-за полученных анонимных сообщений с угрозой "минирования".
В департаменте отметили, что 3 февраля в несколько московских школ поступила информация о "минировании", после анонимного сигнала в учебные заведения прибыли сотрудники правоохранительных органов и тщательно обследовали здания.
"Администрации школ находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации. Отметим, что образовательные организации действуют по инструкциям и делают все необходимое для обеспечения безопасности детей. В настоящий момент ни одно сообщение о минировании не подтверждается, школы работают в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
Волна "минирований" в разных городах России
началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.