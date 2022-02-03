Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/minirovanie-1770848043.html
В Москве не подтвердились сообщения о минировании школ
В Москве не подтвердились сообщения о минировании школ - РИА Новости, 03.02.2022
В Москве не подтвердились сообщения о минировании школ
В настоящий момент ни одно сообщение о "минировании" школ Москвы не подтверждается, учреждения работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:13
2022-02-03T13:29
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В настоящий момент ни одно сообщение о "минировании" школ Москвы не подтверждается, учреждения работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что школы в разных районах Москвы проверяют из-за полученных анонимных сообщений с угрозой "минирования".В департаменте отметили, что 3 февраля в несколько московских школ поступила информация о "минировании", после анонимного сигнала в учебные заведения прибыли сотрудники правоохранительных органов и тщательно обследовали здания."Администрации школ находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации. Отметим, что образовательные организации действуют по инструкциям и делают все необходимое для обеспечения безопасности детей. В настоящий момент ни одно сообщение о минировании не подтверждается, школы работают в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220203/minirovanie-1770816259.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_7c9bcaac007498d8ff6aa3d17bee5703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ложные сообщения о минировании зданий, москва
13:13 03.02.2022 (обновлено: 13:29 03.02.2022)
 
В Москве не подтвердились сообщения о минировании школ

Департамент образования: в Москве не подтвердились сообщения о минировании школ

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В настоящий момент ни одно сообщение о "минировании" школ Москвы не подтверждается, учреждения работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что школы в разных районах Москвы проверяют из-за полученных анонимных сообщений с угрозой "минирования".
Автомобиль полиции у здания школы - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
11:20
Школы в разных районах Москвы проверяют из-за сообщений о минировании
В департаменте отметили, что 3 февраля в несколько московских школ поступила информация о "минировании", после анонимного сигнала в учебные заведения прибыли сотрудники правоохранительных органов и тщательно обследовали здания.
"Администрации школ находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации. Отметим, что образовательные организации действуют по инструкциям и делают все необходимое для обеспечения безопасности детей. В настоящий момент ни одно сообщение о минировании не подтверждается, школы работают в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
 
ПроисшествияЛожные сообщения о минировании зданийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала