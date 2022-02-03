https://ria.ru/20220203/minirovanie-1770816259.html
Школы в разных районах Москвы проверяют из-за сообщений о минировании
Школы в разных районах Москвы проверяют из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 03.02.2022
Школы в разных районах Москвы проверяют из-за сообщений о минировании
Школы в разных районах Москвы проверяют из-за полученных анонимных сообщений с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:20
2022-02-03T11:20
2022-02-03T11:20
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Школы в разных районах Москвы проверяют из-за полученных анонимных сообщений с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Большое количество школ по всей Москве проверяется из-за поступивших сообщений с угрозой взрыва", - сказал собеседник агентства.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220201/yuzhno-sakhalinsk-1770405089.html
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происшествия, москва, россия
Школы в разных районах Москвы проверяют из-за сообщений о минировании
Московские школы проверяют из-за сообщений об угрозе минирования