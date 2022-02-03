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Школы в разных районах Москвы проверяют из-за сообщений о минировании
Школы в разных районах Москвы проверяют из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 03.02.2022
Школы в разных районах Москвы проверяют из-за сообщений о минировании
Школы в разных районах Москвы проверяют из-за полученных анонимных сообщений с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:20
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происшествия
москва
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Школы в разных районах Москвы проверяют из-за полученных анонимных сообщений с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Большое количество школ по всей Москве проверяется из-за поступивших сообщений с угрозой взрыва", - сказал собеседник агентства.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, москва, россия
11:20 03.02.2022
 
Школы в разных районах Москвы проверяют из-за сообщений о минировании

Московские школы проверяют из-за сообщений об угрозе минирования

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции у здания школы
Автомобиль полиции у здания школы - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Автомобиль полиции у здания школы
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Школы в разных районах Москвы проверяют из-за полученных анонимных сообщений с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Большое количество школ по всей Москве проверяется из-за поступивших сообщений с угрозой взрыва", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Сапер - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 04:54
В Южно-Сахалинске получили сообщения о "минировании" школ
 
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