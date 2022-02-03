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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220203/milonov-1770877843.html
Милонов попросил проверить фильм "King's Man: Начало" на искажение фактов
Милонов попросил проверить фильм "King's Man: Начало" на искажение фактов - РИА Новости, 03.02.2022
Милонов попросил проверить фильм "King's Man: Начало" на искажение фактов
Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов обратился в СК РФ с просьбой проверить британо-американский художественный фильм "King's Man: Начало" на... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:06
2022-02-03T15:15
культура
общество
александр бастрыкин
виталий милонов
новости культуры
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов обратился в СК РФ с просьбой проверить британо-американский художественный фильм "King's Man: Начало" на искажение фактов истории России, унижение достоинства русского народа и реабилитацию нацизма.Фильм режиссера Мэтью Вона "King's Man: Начало" вышел в российский прокат 13 января."Прошу вас поручить принять необходимые меры реагирования", - говорится в письме Милонова председателю СК РФ Александру Бастрыкину, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Парламентарий отметил, что в фильме искажаются факты российской истории "в похабной и издевательской манере", возбуждается ненависть и вражда, а также унижается достоинство русского народа и других народов страны, в том числе лиц православного вероисповедания, по признакам национальности и отношения к религии.Также, по его мнению, демонстрируются действия, выражающие "явное неуважение" к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, включая "надругательское" изложение истории убийства императорской семьи в 1918 году. "В частности, убийство супружеской четы и их детей глумливо в комедийной манере приписывается Адольфу Гитлеру", - уточнил Милонов."Публично оскорбляется память защитников Отечества – участников Первой мировой войны, в числе которых – Верховный Главнокомандующий и Георгиевский кавалер Император Николай, реабилитируется нацизм", - добавил он.
https://ria.ru/20211208/otzyvy-1762595193.html
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общество, александр бастрыкин, виталий милонов, новости культуры
15:06 03.02.2022 (обновлено: 15:15 03.02.2022)
 
Милонов попросил проверить фильм "King's Man: Начало" на искажение фактов

Депутат Милонов попросил СК проверить фильм "King's Man: Начало" на искажение фактов

© 20th Century Studios (2021)/Peter MountainНа съемках фильма "King’s Man: Начало"
На съемках фильма King’s Man: Начало
© 20th Century Studios (2021)/Peter Mountain
На съемках фильма "King’s Man: Начало"
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов обратился в СК РФ с просьбой проверить британо-американский художественный фильм "King's Man: Начало" на искажение фактов истории России, унижение достоинства русского народа и реабилитацию нацизма.
Фильм режиссера Мэтью Вона "King's Man: Начало" вышел в российский прокат 13 января.
"Прошу вас поручить принять необходимые меры реагирования", - говорится в письме Милонова председателю СК РФ Александру Бастрыкину, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий отметил, что в фильме искажаются факты российской истории "в похабной и издевательской манере", возбуждается ненависть и вражда, а также унижается достоинство русского народа и других народов страны, в том числе лиц православного вероисповедания, по признакам национальности и отношения к религии.
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Также, по его мнению, демонстрируются действия, выражающие "явное неуважение" к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, включая "надругательское" изложение истории убийства императорской семьи в 1918 году. "В частности, убийство супружеской четы и их детей глумливо в комедийной манере приписывается Адольфу Гитлеру", - уточнил Милонов.
"Публично оскорбляется память защитников Отечества – участников Первой мировой войны, в числе которых – Верховный Главнокомандующий и Георгиевский кавалер Император Николай, реабилитируется нацизм", - добавил он.
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КультураОбществоАлександр БастрыкинВиталий МилоновНовости культуры
 
 
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