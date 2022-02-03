Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/mid-1770957239.html
Источник: Россия ответит позитивно, если ФРГ изменит позицию по RT DE
Источник: Россия ответит позитивно, если ФРГ изменит позицию по RT DE - РИА Новости, 03.02.2022
Источник: Россия ответит позитивно, если ФРГ изменит позицию по RT DE
Меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T20:35
2022-02-03T20:36
в мире
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:92:3115:1845_1920x0_80_0_0_7513047c9cde7ede72535bd5c0422c3f.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД."В случае же эскалации ситуации со стороны немецкого правительства, России есть, чем ответить", - сказал собеседник агентства.Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220203/zakharova-1770945723.html
https://ria.ru/20220203/mery-1770927999.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f51b7df964f1200c4b3d257b21e0c439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия
20:35 03.02.2022 (обновлено: 20:36 03.02.2022)
 
Источник: Россия ответит позитивно, если ФРГ изменит позицию по RT DE

Источник: Россия позитивно ответит, если Германия изменит позицию по RT DE

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД.
"В случае же эскалации ситуации со стороны немецкого правительства, России есть, чем ответить", - сказал собеседник агентства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
19:21
Захарова прокомментировала реакцию ФРГ на российские меры против DW
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
17:58
Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW
 
В миреГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала