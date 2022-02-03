https://ria.ru/20220203/mid-1770957239.html

Источник: Россия ответит позитивно, если ФРГ изменит позицию по RT DE

Источник: Россия ответит позитивно, если ФРГ изменит позицию по RT DE - РИА Новости, 03.02.2022

Источник: Россия ответит позитивно, если ФРГ изменит позицию по RT DE

Меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T20:35

2022-02-03T20:35

2022-02-03T20:36

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД."В случае же эскалации ситуации со стороны немецкого правительства, России есть, чем ответить", - сказал собеседник агентства.Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220203/zakharova-1770945723.html

https://ria.ru/20220203/mery-1770927999.html

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