https://ria.ru/20220203/mid-1770836874.html
Россия и США контактируют по вопросам кибербезопасности, заявили в МИД
Россия и США контактируют по вопросам кибербезопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 03.02.2022
Россия и США контактируют по вопросам кибербезопасности, заявили в МИД
РФ и США поддерживают контакт по вопросам кибербезопасности, Москва исходит из того, что их результативность будет обеспечена "как только, так сразу", заявил... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:34
2022-02-03T12:34
2022-02-03T12:40
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. РФ и США поддерживают контакт по вопросам кибербезопасности, Москва исходит из того, что их результативность будет обеспечена "как только, так сразу", заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, и.о. директора департамента МИД РФ Андрей Крутских."Контакты сохраняются, контакты по поручению президентов поддерживаются. Алгоритм этих контактов проговорен. Исходим из того что результативность будет обеспечена как только, так сразу", - сказал он..
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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:34 03.02.2022 (обновлено: 12:40 03.02.2022)
Россия и США контактируют по вопросам кибербезопасности, заявили в МИД
МИД: Россия и США поддерживают контакт по вопросам кибербезопасности