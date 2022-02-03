https://ria.ru/20220203/mery-1770958299.html

МИД Германии прокомментировал введенные Россией ограничения против DW

МИД Германии прокомментировал введенные Россией ограничения против DW - РИА Новости, 03.02.2022

МИД Германии прокомментировал введенные Россией ограничения против DW

Российский меры против германской государственной телерадиокомпании Deutsche Welle не имеют под собой никаких оснований, вносят напряженность в... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T20:41

2022-02-03T20:41

2022-02-03T21:01

мид германии

в мире

россия

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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Российский меры против германской государственной телерадиокомпании Deutsche Welle не имеют под собой никаких оснований, вносят напряженность в германо-российские отношения, говорится в заявлении пресс-службы МИД ФРГ, которое поступило в РИА Новости."Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений", - говорится в заявлении.В МИД ФРГ указали, что "если эти меры будут действительно реализованы, это в значительной степени ограничит свободное вещание независимых журналистов в России, которое имеет особое значение в политически напряженные времена".К российскому телеканалу RT DE применяются в Германии те же правила, что и ко всем остальным вещателям, заявили в пресс-службе МИД ФРГ, комментируя решение о закрытии вещания немецкой государственной телерадиокомпании Deutsche Welle в России."Мы категорически отвергаем сравнение между Deutsche Welle и телеканалом RT DE. Deutsche Welle работает как независимая медиакомпания, сотрудники которой на протяжении многих лет работают внештатными журналистами в России на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями. RT DE в настоящее время вещает без лицензии и не обращался за лицензией, хотя распространение телерадиопрограммы подлежит лицензированию. Проверка именно этого факта является обязанностью ответственных, независимых государственных органов СМИ, которые вчера приняли решение", - заявили в МИД ФРГ, добавив, что "к RT DE применяются те же правила, что и ко всем остальным вещателям – в том числе и в аспекте близости к государству"."Федеральное правительство не может и не должно влиять на процедуру. Согласно немецкому законодательству, RT DE имеет право подать в суд на решение государственного органа по СМИ", - указали в МИД.

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

https://ria.ru/20220203/mery-1770927999.html

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мид германии, в мире, россия