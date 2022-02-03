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МИД Германии прокомментировал введенные Россией ограничения против DW
МИД Германии прокомментировал введенные Россией ограничения против DW - РИА Новости, 03.02.2022
МИД Германии прокомментировал введенные Россией ограничения против DW
Российский меры против германской государственной телерадиокомпании Deutsche Welle не имеют под собой никаких оснований, вносят напряженность в... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T20:41
2022-02-03T21:01
мид германии
в мире
россия
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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Российский меры против германской государственной телерадиокомпании Deutsche Welle не имеют под собой никаких оснований, вносят напряженность в германо-российские отношения, говорится в заявлении пресс-службы МИД ФРГ, которое поступило в РИА Новости."Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений", - говорится в заявлении.В МИД ФРГ указали, что "если эти меры будут действительно реализованы, это в значительной степени ограничит свободное вещание независимых журналистов в России, которое имеет особое значение в политически напряженные времена".К российскому телеканалу RT DE применяются в Германии те же правила, что и ко всем остальным вещателям, заявили в пресс-службе МИД ФРГ, комментируя решение о закрытии вещания немецкой государственной телерадиокомпании Deutsche Welle в России."Мы категорически отвергаем сравнение между Deutsche Welle и телеканалом RT DE. Deutsche Welle работает как независимая медиакомпания, сотрудники которой на протяжении многих лет работают внештатными журналистами в России на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями. RT DE в настоящее время вещает без лицензии и не обращался за лицензией, хотя распространение телерадиопрограммы подлежит лицензированию. Проверка именно этого факта является обязанностью ответственных, независимых государственных органов СМИ, которые вчера приняли решение", - заявили в МИД ФРГ, добавив, что "к RT DE применяются те же правила, что и ко всем остальным вещателям – в том числе и в аспекте близости к государству"."Федеральное правительство не может и не должно влиять на процедуру. Согласно немецкому законодательству, RT DE имеет право подать в суд на решение государственного органа по СМИ", - указали в МИД.
https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html
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мид германии, в мире, россия
20:41 03.02.2022 (обновлено: 21:01 03.02.2022)
 
МИД Германии прокомментировал введенные Россией ограничения против DW

МИД ФРГ: меры России против DW вносят напряженность в германо-российские отношения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала Deutsche Welle
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд телеканала Deutsche Welle
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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Российский меры против германской государственной телерадиокомпании Deutsche Welle не имеют под собой никаких оснований, вносят напряженность в германо-российские отношения, говорится в заявлении пресс-службы МИД ФРГ, которое поступило в РИА Новости.
"Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений", - говорится в заявлении.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:54Медиавойны
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
В МИД ФРГ указали, что "если эти меры будут действительно реализованы, это в значительной степени ограничит свободное вещание независимых журналистов в России, которое имеет особое значение в политически напряженные времена".
К российскому телеканалу RT DE применяются в Германии те же правила, что и ко всем остальным вещателям, заявили в пресс-службе МИД ФРГ, комментируя решение о закрытии вещания немецкой государственной телерадиокомпании Deutsche Welle в России.
"Мы категорически отвергаем сравнение между Deutsche Welle и телеканалом RT DE. Deutsche Welle работает как независимая медиакомпания, сотрудники которой на протяжении многих лет работают внештатными журналистами в России на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями. RT DE в настоящее время вещает без лицензии и не обращался за лицензией, хотя распространение телерадиопрограммы подлежит лицензированию. Проверка именно этого факта является обязанностью ответственных, независимых государственных органов СМИ, которые вчера приняли решение", - заявили в МИД ФРГ, добавив, что "к RT DE применяются те же правила, что и ко всем остальным вещателям – в том числе и в аспекте близости к государству".
"Федеральное правительство не может и не должно влиять на процедуру. Согласно немецкому законодательству, RT DE имеет право подать в суд на решение государственного органа по СМИ", - указали в МИД.
Студия телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
17:58
Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW
 
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