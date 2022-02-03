https://ria.ru/20220203/mery-1770938595.html

В Германии прокомментировали российские меры против DW

В Германии прокомментировали российские меры против DW - РИА Новости, 03.02.2022

В Германии прокомментировали российские меры против DW

Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот назвала российские меры против DW неприемлемыми. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:44

2022-02-03T18:44

2022-02-03T19:06

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БЕРЛИН, 3 фев – РИА Новости. Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот назвала российские меры против DW неприемлемыми."Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие ее офиса в Москве абсолютно неприемлемы. Судя по всему, это решение призвано стать ответной реакцией на решение земельных управлений по делам СМИ запретить распространение подпадающей под лицензирование программы вещания RT DE. Однако уравнение не имеет под собой никаких оснований. RT DE в настоящее время вещает без лицензии и не обращался за лицензией. На этом основании земельное управление по делам СМИ (в Германии - ред.) принял решение. Это совершенно иная ситуация, чем у DW, у которой сейчас отзывают лицензию", - говорится в заявлении Рот, поступившем в РИА Новости.Госминистр подчеркнула, что телерадиокомпания DW "организована независимо от государства". Поэтому, заявила Рот, она призывает российскую сторону "не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT для политической реакции". Госминистр указала, что "во взаимоотношениях необходимы четкие шаги по деэскалации".Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220203/mery-1770927999.html

https://ria.ru/20220203/senator-1770911554.html

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германия, в мире, россия