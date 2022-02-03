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Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW
Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW - РИА Новости, 03.02.2022
Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW
Немецкий союз журналистов (DJV) призвал правительство Германии выступить против мер Москвы в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle, которые стали... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:58
2022-02-03T17:58
2022-02-03T20:27
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БЕРЛИН, 3 фев — РИА Новости. Немецкий союз журналистов (DJV) призвал правительство Германии выступить против мер Москвы в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle, которые стали ответом на прекращение вещания в Германии RT DE.В МИД России в четверг заявили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в Москве и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро."Солидарность коллегам из Deutsche Welle в России. Федеральное правительство должно проявить ответственность за Deutsche Welle и громко опротестовать этот акт цензуры", — говорится в сообщении организации в Twitter.В Немецком союзе журналистов сочли меры российской стороны против DW "ограничением свободы прессы".
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в мире, россия, германия
17:58 03.02.2022 (обновлено: 20:27 03.02.2022)
Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW
Немецкий союз журналистов призвал правительство ФРГ отреагировать на меры России против DW