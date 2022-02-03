https://ria.ru/20220203/mery-1770927999.html

Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW

Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW - РИА Новости, 03.02.2022

Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW

Немецкий союз журналистов (DJV) призвал правительство Германии выступить против мер Москвы в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle, которые стали... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:58

2022-02-03T17:58

2022-02-03T20:27

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БЕРЛИН, 3 фев — РИА Новости. Немецкий союз журналистов (DJV) призвал правительство Германии выступить против мер Москвы в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle, которые стали ответом на прекращение вещания в Германии RT DE.В МИД России в четверг заявили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в Москве и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро."Солидарность коллегам из Deutsche Welle в России. Федеральное правительство должно проявить ответственность за Deutsche Welle и громко опротестовать этот акт цензуры", — говорится в сообщении организации в Twitter.В Немецком союзе журналистов сочли меры российской стороны против DW "ограничением свободы прессы".

https://ria.ru/20220203/senator-1770911554.html

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в мире, россия, германия