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Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW
Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW - РИА Новости, 03.02.2022
Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW
Немецкий союз журналистов (DJV) призвал правительство Германии выступить против мер Москвы в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle, которые стали... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:58
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БЕРЛИН, 3 фев — РИА Новости. Немецкий союз журналистов (DJV) призвал правительство Германии выступить против мер Москвы в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle, которые стали ответом на прекращение вещания в Германии RT DE.В МИД России в четверг заявили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в Москве и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро."Солидарность коллегам из Deutsche Welle в России. Федеральное правительство должно проявить ответственность за Deutsche Welle и громко опротестовать этот акт цензуры", — говорится в сообщении организации в Twitter.В Немецком союзе журналистов сочли меры российской стороны против DW "ограничением свободы прессы".
https://ria.ru/20220203/senator-1770911554.html
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в мире, россия, германия
17:58 03.02.2022 (обновлено: 20:27 03.02.2022)
 
Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW

Немецкий союз журналистов призвал правительство ФРГ отреагировать на меры России против DW

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала Deutsche Welle
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд телеканала Deutsche Welle
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 фев — РИА Новости. Немецкий союз журналистов (DJV) призвал правительство Германии выступить против мер Москвы в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle, которые стали ответом на прекращение вещания в Германии RT DE.
В МИД России в четверг заявили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в Москве и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро.
Телеканал RT DE на немецком - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
17:00
Сенатор назвал меры против DW предостережением странам, где работает RT
"Солидарность коллегам из Deutsche Welle в России. Федеральное правительство должно проявить ответственность за Deutsche Welle и громко опротестовать этот акт цензуры", — говорится в сообщении организации в Twitter.
В Немецком союзе журналистов сочли меры российской стороны против DW "ограничением свободы прессы".
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:49
В Совфеде приветствовали решение о закрытии корпункта Deutsche Welle
 
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