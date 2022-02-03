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В Курской области приостановили оказание плановой медпомощи
В Курской области приостановили оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 03.02.2022
В Курской области приостановили оказание плановой медпомощи
Оказание плановой помощи в поликлиниках приостановлено в Курской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщила в четверг... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:10
2022-02-03T10:10
2022-02-03T10:10
распространение коронавируса
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Оказание плановой помощи в поликлиниках приостановлено в Курской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщила в четверг обладминистрация.Впервые штамм "омикрон" лабораторно подтвердился в Курской области 31 января. Он был обнаружен у шести человек. За минувшие сутки в области зарегистрировано 604 случая COVID-19."По приказу комитета здравоохранения Курской области приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене до отдельного распоряжения. Неотложную помощь учреждения продолжают оказывать в полном объеме. Это связано с колоссально возросшей нагрузкой на поликлиники в связи с ростом заболеваемостью в регионе COVID-19 и ОРВИ", - говорится в сообщении.Также приостановили профилактические медицинские осмотры детей и взрослых, диспансеризацию взрослых, в том числе углубленную диспансеризацию пациентов, перенесших коронавирус."Приоритет медицинские организации отдают оказанию медпомощи на дому пациентам с респираторными симптомами. За гражданами с хроническими неинфекционными заболеваниями организовано дистанционное наблюдение, рецепты на препараты им оформляются сроком не менее чем на 3 месяца, лекарства доставляют на дом волонтеры", - сообщают областные власти.
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РИА Новости
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РИА Новости
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здоровье - общество, курская область, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19, коронавирусы
В Курской области приостановили оказание плановой медпомощи
В Курской области приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за COVID-19
ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости.
Оказание плановой помощи в поликлиниках приостановлено в Курской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщила
в четверг обладминистрация.
Впервые штамм "омикрон" лабораторно подтвердился в Курской области
31 января. Он был обнаружен у шести человек. За минувшие сутки в области зарегистрировано 604 случая COVID-19.
"По приказу комитета здравоохранения Курской области приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене до отдельного распоряжения. Неотложную помощь учреждения продолжают оказывать в полном объеме. Это связано с колоссально возросшей нагрузкой на поликлиники в связи с ростом заболеваемостью в регионе COVID-19 и ОРВИ", - говорится в сообщении.
Также приостановили профилактические медицинские осмотры детей и взрослых, диспансеризацию взрослых, в том числе углубленную диспансеризацию пациентов, перенесших коронавирус.
"Приоритет медицинские организации отдают оказанию медпомощи на дому пациентам с респираторными симптомами. За гражданами с хроническими неинфекционными заболеваниями организовано дистанционное наблюдение, рецепты на препараты им оформляются сроком не менее чем на 3 месяца, лекарства доставляют на дом волонтеры", - сообщают областные власти.