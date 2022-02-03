https://ria.ru/20220203/medpomosch-1770796496.html
В Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи
В Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 03.02.2022
В Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи
Оказание плановой амбулаторно-поликлинической медпомощи взрослому населению, в том числе проведение диспансеризации и профосмотров, приостановлено в Татарстане... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:40
2022-02-03T09:40
2022-02-03T10:11
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КАЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Оказание плановой амбулаторно-поликлинической медпомощи взрослому населению, в том числе проведение диспансеризации и профосмотров, приостановлено в Татарстане в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики."Со 2 февраля временно откладывается до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки оказание плановой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослому населению, в том числе профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации граждан", - сказал собеседник агентства.По его информации, исключение составляют пациенты с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых, представляющих опасность для окружающих заболеваний, призывники, беременные, медработники и некоторые другие категории граждан.Также приостановлена доставка пациентов старше 65 лет в больницы из сел, за исключением вакцинации. Кроме того, приостанавливаются профилактические медосмотры детей и подростков. Это не касается медосмотров для оформления допуска на посещение детсадов.⠀По данным оперативного штаба, на 2 февраля в Татарстане выявлено 50 490 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 848 случаев. Выздоровели за весь период 39 465 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика татарстан (татарстан)
09:40 03.02.2022 (обновлено: 10:11 03.02.2022)
В Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи
В Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи и профосмотры из-за коронавируса
КАЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Оказание плановой амбулаторно-поликлинической медпомощи взрослому населению, в том числе проведение диспансеризации и профосмотров, приостановлено в Татарстане в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
"Со 2 февраля временно откладывается до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки оказание плановой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослому населению, в том числе профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации граждан", - сказал собеседник агентства.
По его информации, исключение составляют пациенты с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых, представляющих опасность для окружающих заболеваний, призывники, беременные, медработники и некоторые другие категории граждан.
Также приостановлена доставка пациентов старше 65 лет в больницы из сел, за исключением вакцинации. Кроме того, приостанавливаются профилактические медосмотры детей и подростков. Это не касается медосмотров для оформления допуска на посещение детсадов.⠀
По данным оперативного штаба, на 2 февраля в Татарстане
выявлено 50 490 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 848 случаев. Выздоровели за весь период 39 465 человек.