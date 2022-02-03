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В Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи

В Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 03.02.2022

В Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи

Оказание плановой амбулаторно-поликлинической медпомощи взрослому населению, в том числе проведение диспансеризации и профосмотров, приостановлено в Татарстане... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:40

2022-02-03T09:40

2022-02-03T10:11

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КАЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Оказание плановой амбулаторно-поликлинической медпомощи взрослому населению, в том числе проведение диспансеризации и профосмотров, приостановлено в Татарстане в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики."Со 2 февраля временно откладывается до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки оказание плановой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослому населению, в том числе профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации граждан", - сказал собеседник агентства.По его информации, исключение составляют пациенты с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых, представляющих опасность для окружающих заболеваний, призывники, беременные, медработники и некоторые другие категории граждан.Также приостановлена доставка пациентов старше 65 лет в больницы из сел, за исключением вакцинации. Кроме того, приостанавливаются профилактические медосмотры детей и подростков. Это не касается медосмотров для оформления допуска на посещение детсадов.⠀По данным оперативного штаба, на 2 февраля в Татарстане выявлено 50 490 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 848 случаев. Выздоровели за весь период 39 465 человек.

республика татарстан (татарстан)

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