https://ria.ru/20220203/mattarella-1770829489.html
Путин поздравил президента Италии с переизбранием
Путин поздравил президента Италии с переизбранием - РИА Новости, 03.02.2022
Путин поздравил президента Италии с переизбранием
Президент России Владимир Путин направил Серджо Маттарелле поздравление с вступлением в должность президента Италии, отметив, что развитие конструктивного... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:09
2022-02-03T12:09
2022-02-03T12:12
политика
владимир путин
серджо маттарелла
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил Серджо Маттарелле поздравление с вступлением в должность президента Италии, отметив, что развитие конструктивного диалога отвечало бы интересам всей Европы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Маттарелла был переизбран на высший государственный пост в субботу в восьмом туре голосования. Он получил второй в истории республики результат на выборах, которые прошли в формате совместного заседания парламента с участием региональных делегатов."Примите искренние поздравления в связи с вашим вступлением в должность президента на очередной срок. Российско-итальянские отношения имеют весьма богатую историю, основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, плодотворного сотрудничества на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всей Европы", - говорится в телеграмме.Путин пожелал Маттарелле новых успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770499042.html
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политика, владимир путин, серджо маттарелла
12:09 03.02.2022 (обновлено: 12:12 03.02.2022)
Путин поздравил президента Италии с переизбранием
Президент Путин поздравил главу Италии Маттареллу с переизбранием