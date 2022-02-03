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В Германии на древнем кладбище нашли загадочный скелет лошади без головы

В Германии на древнем кладбище нашли загадочный скелет лошади без головы - РИА Новости, 03.02.2022

В Германии на древнем кладбище нашли загадочный скелет лошади без головы

В немецком городе Книтлинген на средневековом кладбище археологи обнаружили таинственный скелет обезглавленной лошади вместе с останками всадника, сообщает... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T07:08

2022-02-03T07:08

2022-02-03T10:20

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В немецком городе Книтлинген на средневековом кладбище археологи обнаружили таинственный скелет обезглавленной лошади вместе с останками всадника, сообщает Daily Mail. Ученые пока не выяснили, почему лошадь лишили головы, но считают, что, вероятно, это могло быть частью погребальной церемонии. Местонахождение головы не установлено. Среди вещей всадника были откопаны меч, более известный как спата, и копье.По словам экспертов из Штутгартского регионального совета по охране памятников, возраст останков составляет около 1400 лет. В то время регионом, где были найдены кости лошади и всадника, правили представители династии Меровингов, которые с V по VIII века нашей эры объединили большую часть нынешней Франции и Центральной Европы. Как отметил руководитель раскопок и археолог Фольке Даммингер, погребенный рядом со своим конем человек, вероятно, состоял на службе у Меровингов и был частью элиты. Всадник — не единственный представитель того периода, останки которого археологи обнаружили на кладбище. По информации Daily Mail, они исследовали в общей сложности 110 захоронений. Часть была найдена в деревянных гробах. а часть в склепах, сооруженных из бревен. По словам археологов, многие мужчины были похоронены вместе с оружием: копьями, щитами, мечами, у остальных — специалисты нашли предметы роскоши вроде амулетов, колец, ожерелий, сережек и других ценных вещей. Например, на одежде одной женщины была приколота золотая брошь. Как отметил Фольке Даммингер, все это указывает "на высокое социальное положение умерших". Средневековое кладбище в Книтлингене впервые обнаружили в 1920 году во время строительных работ на заброшенной узкоколейной железной дороге.

https://ria.ru/20220131/mumiya-1769600919.html

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