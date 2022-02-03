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В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ в двух населенных пунктах в Донбассе

В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ в двух населенных пунктах в Донбассе - РИА Новости, 03.02.2022

В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ в двух населенных пунктах в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков у подконтрольных Киеву сел Вершина и... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:11

2022-02-03T10:11

2022-02-03T11:04

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ЛУГАНСК, 3 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков у подконтрольных Киеву сел Вершина и Орехово-Донецкое в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства."В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", — отметили там.Представитель ведомства уточнил, что бойцы ВСУ разместили одну бронированную разведывательно-дозорную машину в селе Вершина и одну боевую бронированную машину вблизи села Орехово-Донецкое.Помимо этого, в ЛНР зафиксировали работу станций радиоэлектронной борьбы, принадлежащих украинским силовикам."Мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" дважды осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Луганское и один раз в районе населенного пункта Клиновое", — рассказал представитель народной милиции.По его словам, так ВСУ пытаются помешать наблюдателям миссии обнаружить их военную технику.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения. Стороны обязались соблюдать эти ограничения до полного разрешения конфликта.Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев. Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.

https://ria.ru/20220202/donbass-1770685171.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, киев, москва, оон, нато