https://ria.ru/20220203/litva-1770886871.html

В Литве поддержали идею постоянного присутствия военных из США

В Литве поддержали идею постоянного присутствия военных из США - РИА Новости, 03.02.2022

В Литве поддержали идею постоянного присутствия военных из США

Делегация литовских депутатов намерена обратиться к конгрессу США с просьбами о размещении постоянного военного контингента в Литве и увеличении финансирования... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:41

2022-02-03T15:41

2022-02-03T15:43

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Делегация литовских депутатов намерена обратиться к конгрессу США с просьбами о размещении постоянного военного контингента в Литве и увеличении финансирования военной помощи странам Балтии, сообщает в четверг журнал Foreign Policy.Как отмечает издание, в настоящее время в Вашингтоне находится группа депутатов сейма Литвы, которая планирует встретиться с конгрессом США и изложить ряд просьб, в том числе о постоянном размещении войск США в Литве и об увеличении финансирования программы военной помощи странам Балтии, согласно которой Литва, Латвия и Эстония получают 150 миллионов долларов в год."Для нас абсолютным приоритетом являются войска США на постоянной основе... Это просто красная линия, очень четкое послание русским", - приводит Foreign Policy слова председателя комитета иностранных дел сейма Литвы Лаймы Люции Андрикене.Ранее газета Financial Times сообщала, что президент Литвы Гитанас Науседа ведет с Германией и США переговоры об увеличении иностранного военного контингента в стране.НАТО на прошлой неделе сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности. В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать

https://ria.ru/20220203/pentagon-1770858266.html

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

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в мире, нато, россия, сша, литва