15:41 03.02.2022 (обновлено: 15:43 03.02.2022)
В Литве поддержали идею постоянного присутствия военных из США
Делегация литовских депутатов выступила за постоянное присутствие военных из США
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Делегация литовских депутатов намерена обратиться к конгрессу США с просьбами о размещении постоянного военного контингента в Литве и увеличении финансирования военной помощи странам Балтии, сообщает в четверг журнал Foreign Policy.
Как отмечает издание, в настоящее время в Вашингтоне находится группа депутатов сейма Литвы, которая планирует встретиться с конгрессом США и изложить ряд просьб, в том числе о постоянном размещении войск США в Литве и об увеличении финансирования программы военной помощи странам Балтии, согласно которой Литва, Латвия и Эстония получают 150 миллионов долларов в год.
"Для нас абсолютным приоритетом являются войска США на постоянной основе... Это просто красная линия, очень четкое послание русским", - приводит Foreign Policy слова председателя комитета иностранных дел сейма Литвы Лаймы Люции Андрикене.
Ранее газета Financial Times сообщала, что президент Литвы Гитанас Науседа ведет с Германией и США переговоры об увеличении иностранного военного контингента в стране.
НАТО на прошлой неделе сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности. В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.
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