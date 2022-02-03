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https://ria.ru/20220203/litva-1770886871.html
В Литве поддержали идею постоянного присутствия военных из США
В Литве поддержали идею постоянного присутствия военных из США - РИА Новости, 03.02.2022
В Литве поддержали идею постоянного присутствия военных из США
Делегация литовских депутатов намерена обратиться к конгрессу США с просьбами о размещении постоянного военного контингента в Литве и увеличении финансирования... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:41
2022-02-03T15:43
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Делегация литовских депутатов намерена обратиться к конгрессу США с просьбами о размещении постоянного военного контингента в Литве и увеличении финансирования военной помощи странам Балтии, сообщает в четверг журнал Foreign Policy.Как отмечает издание, в настоящее время в Вашингтоне находится группа депутатов сейма Литвы, которая планирует встретиться с конгрессом США и изложить ряд просьб, в том числе о постоянном размещении войск США в Литве и об увеличении финансирования программы военной помощи странам Балтии, согласно которой Литва, Латвия и Эстония получают 150 миллионов долларов в год."Для нас абсолютным приоритетом являются войска США на постоянной основе... Это просто красная линия, очень четкое послание русским", - приводит Foreign Policy слова председателя комитета иностранных дел сейма Литвы Лаймы Люции Андрикене.Ранее газета Financial Times сообщала, что президент Литвы Гитанас Науседа ведет с Германией и США переговоры об увеличении иностранного военного контингента в стране.НАТО на прошлой неделе сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности. В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать
https://ria.ru/20220203/pentagon-1770858266.html
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в мире, нато, россия, сша, литва
15:41 03.02.2022 (обновлено: 15:43 03.02.2022)
 
В Литве поддержали идею постоянного присутствия военных из США

Делегация литовских депутатов выступила за постоянное присутствие военных из США

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Делегация литовских депутатов намерена обратиться к конгрессу США с просьбами о размещении постоянного военного контингента в Литве и увеличении финансирования военной помощи странам Балтии, сообщает в четверг журнал Foreign Policy.
Как отмечает издание, в настоящее время в Вашингтоне находится группа депутатов сейма Литвы, которая планирует встретиться с конгрессом США и изложить ряд просьб, в том числе о постоянном размещении войск США в Литве и об увеличении финансирования программы военной помощи странам Балтии, согласно которой Литва, Латвия и Эстония получают 150 миллионов долларов в год.
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"Для нас абсолютным приоритетом являются войска США на постоянной основе... Это просто красная линия, очень четкое послание русским", - приводит Foreign Policy слова председателя комитета иностранных дел сейма Литвы Лаймы Люции Андрикене.
Ранее газета Financial Times сообщала, что президент Литвы Гитанас Науседа ведет с Германией и США переговоры об увеличении иностранного военного контингента в стране.
НАТО на прошлой неделе сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности. В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать
 
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