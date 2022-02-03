В Литве призвали Германию и США разместить в стране дополнительные войска
Президент Литвы Науседа призвал Германию и США разместить в стране дополнительные войска
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ведет с Германией и США переговоры об увеличении иностранного военного контингента в стране, сообщает газета Financial Times.
Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас ранее заявил, что военные РФ в Белоруссии создают прямую угрозу Литве. Белоруссия и Россия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022" - с 10 по 20 февраля. В рамках учения на военных полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны - тактические мероприятия. Военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
"Мы обсуждаем с нашими партнерами, прежде всего с Германией, которая руководит боевой группой EFP (Enhance Forward Presence - "Расширенное передовое присутствие" – ред.) в Литве, их реакцию на эти процессы (российско-белорусские учения - ред.). Они готовы к обсуждению... Я надеюсь, что Германия очень хорошо понимает, что здесь происходит. Но нам нужны очень четкие сигналы прямо сейчас. Конкретные действия очень важны, но иногда риторика и единая позиция тоже важны, особенно для некоторых противников", - приводит слова Науседы Financial Times.
Издание отмечает, что Германия, у которой в Литве дислоцировано 550 солдат в составе боевой группы численностью 1200 человек, отказалась комментировать заявления Науседы.
На территории Литвы также расположен ротационный батальон США. "Мы ожидаем, что американские войска на ротационной основе тоже будут увеличены", - отметил литовский президент.
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НАТО на прошлой неделе сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности, в частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. Испания направляет корабли, которые должны присоединиться к силам НАТО, и рассматривает вопрос направления самолетов в Болгарию. Франция выразила готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды в апреле направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а также предоставляют в распоряжение сил реагирования НАТО сухопутные подразделения и корабль. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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