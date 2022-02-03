https://ria.ru/20220203/linii-1770777082.html

В Роспотребнадзоре разработали методику определения трех линий "омикрона"

В Роспотребнадзоре разработали методику определения трех линий "омикрона" - РИА Новости, 03.02.2022

В Роспотребнадзоре разработали методику определения трех линий "омикрона"

Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику для определения трех линий (изменений) штамма коронавируса "омикрон", сообщила... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T03:56

2022-02-03T03:56

2022-02-03T03:56

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику для определения трех линий (изменений) штамма коронавируса "омикрон", сообщила пресс-служба ведомства.В конце 2021 года в Институте Эпидемиологии был разработан набор для определения двух мутаций геновариантов "дельта" и четырех мутаций геноварианта "омикрон", данная панель и стала основой для определения трех линий "омикрона": BA.1, BA.2 и BA.3, уточнили в пресс-службе.Метод является точным и высокочувствительным, он позволяет получить достоверный результат в течение нескольких часов, отметили в ведомстве. Новая разработка идентифицирует все известные на сегодня линии варианта "омикрон"."В настоящее время побочные линии штамма "омикрон" выявляются в десятках стран, в том числе и в России. Они различаются спектром мутаций в гене S-белка, а сам геновариант "омикрон" характеризуется повышенной способностью к заражению", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.Сублинии - изменения варианта коронавируса. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов пояснил журналистам, что они не являются неожиданными с точки зрения вирусной эволюции, так как вирусы постоянно мутируют.По словам специалиста, у варианта коронавируса "дельта" было выявлено более 200 сублиний. В конце января 2021 года во всем мире на сублинию "омикрона" BA.1 приходилось более 98% случаев, однако сейчас несколько стран сообщают об увеличении доли сублинии BA.2, уточнил Хафизов.

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)