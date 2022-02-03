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Сейм Латвии поддержал введение штрафов за показ советской техники
Сейм Латвии поддержал введение штрафов за показ советской техники - РИА Новости, 03.02.2022
Сейм Латвии поддержал введение штрафов за показ советской техники
Сейм Латвии на заседании в четверг одобрил поправки к законодательству, которые предусматривают введение штрафов за публичную демонстрацию советской и... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:55
2022-02-03T16:55
в мире
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ссср
сейм латвии
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РИГА, 3 фев – РИА Новости. Сейм Латвии на заседании в четверг одобрил поправки к законодательству, которые предусматривают введение штрафов за публичную демонстрацию советской и нацистской военной техники в течении более 30 дней, если она находится вне музеев, сообщил РИА Новости представитель президиума парламента."Сейм концептуально одобрил данные поправки, впереди три чтения", - сказал собеседник агентства.Поправки к законодательству разработали представители Национального объединения. Их цель – добиться демонтажа оставшихся символов СССР – оружия и военной техники, которые стоят за пределами музеев, например, в качестве элементов памятников и мемориалов.Поправки предусматривают штрафы для физических лиц в размере 350 евро, а для юридических - до 2900 евро.Для того, чтобы поправки вступили в силу закона, сейм должен принять их в трех чтениях, а президент одобрить.
https://ria.ru/20211111/latviya-1758610865.html
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в мире, латвия, ссср, сейм латвии
16:55 03.02.2022
 
Сейм Латвии поддержал введение штрафов за показ советской техники

Сейм Латвии поддержал введение штрафов за показ советской военной техники вне музеев

© Фото : public domainПамятник Освободителям Риги
Памятник Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : public domain
Памятник Освободителям Риги. Архивное фото
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РИГА, 3 фев – РИА Новости. Сейм Латвии на заседании в четверг одобрил поправки к законодательству, которые предусматривают введение штрафов за публичную демонстрацию советской и нацистской военной техники в течении более 30 дней, если она находится вне музеев, сообщил РИА Новости представитель президиума парламента.
"Сейм концептуально одобрил данные поправки, впереди три чтения", - сказал собеседник агентства.
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Поправки к законодательству разработали представители Национального объединения. Их цель – добиться демонтажа оставшихся символов СССР – оружия и военной техники, которые стоят за пределами музеев, например, в качестве элементов памятников и мемориалов.
Поправки предусматривают штрафы для физических лиц в размере 350 евро, а для юридических - до 2900 евро.
Для того, чтобы поправки вступили в силу закона, сейм должен принять их в трех чтениях, а президент одобрить.
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