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Курс евро превысил 87 рублей
Курс евро превысил 87 рублей - РИА Новости, 03.02.2022
Курс евро превысил 87 рублей
Рубль усиливает ослабление к евро, который тестирует на прочность круглый уровень сопротивления 87 рублей на фоне роста на форексе в район 1,14 доллара, следует РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:03
2022-02-03T18:03
2022-02-03T18:19
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
евро
доллар
московская биржа
экономика
динамика курсов валют
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Рубль усиливает ослабление к евро, который тестирует на прочность круглый уровень сопротивления 87 рублей на фоне роста на форексе в район 1,14 доллара, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.03 мск четверга повышался на 25 копеек, до 76,29 рубля, евро - на 93 копейки, до 86,93 рубля. Минутами ранее евро поднимался до 87,025 рубля – максимума с 31 января. Евро при этом растет на 0,8% - до 1,1393 доллара и уже обновил максимум с 18 января (1,141 доллара).
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россия, рубль, евро, доллар, московская биржа, экономика, динамика курсов валют
18:03 03.02.2022 (обновлено: 18:19 03.02.2022)
Курс евро превысил 87 рублей
Курс евро вырос на 1,02 рубля до 87 рублей