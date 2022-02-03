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Курс евро превысил 87 рублей

Курс евро превысил 87 рублей - РИА Новости, 03.02.2022

Курс евро превысил 87 рублей

Рубль усиливает ослабление к евро, который тестирует на прочность круглый уровень сопротивления 87 рублей на фоне роста на форексе в район 1,14 доллара, следует РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:03

2022-02-03T18:03

2022-02-03T18:19

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

рубль

евро

доллар

московская биржа

экономика

динамика курсов валют

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Рубль усиливает ослабление к евро, который тестирует на прочность круглый уровень сопротивления 87 рублей на фоне роста на форексе в район 1,14 доллара, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.03 мск четверга повышался на 25 копеек, до 76,29 рубля, евро - на 93 копейки, до 86,93 рубля. Минутами ранее евро поднимался до 87,025 рубля – максимума с 31 января. Евро при этом растет на 0,8% - до 1,1393 доллара и уже обновил максимум с 18 января (1,141 доллара).

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2022

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россия, рубль, евро, доллар, московская биржа, экономика, динамика курсов валют