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Курицу, секретно проникнувшую в здание Пентагона, отпустили и дали кличку
В США курица пробралась в одно из самых охраняемых зданий в мире - РИА Новости, 03.02.2022
Курицу, секретно проникнувшую в здание Пентагона, отпустили и дали кличку
В США курица проникла в здание Пентагона, которое считается одним из самых охраняемых объектов в мире. Об этом сообщает портал Military Times. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:33
2022-02-03T17:33
в мире
сша
пентагон
франклин рузвельт
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В США курица проникла в здание Пентагона, которое считается одним из самых охраняемых объектов в мире. Об этом сообщает портал Military Times.Правоохранители передали птицу сотрудникам Лиги защиты животных округа Арлингтон, которые на своей странице в Facebook предложили пользователям придумать кличку пернатой."Defcon Huhn (курица по-немецки, — Прим. Ред.)", — отметил другой."Рози в честь Рузвельта. Именно он подписал указ, запрещающий дискриминацию по признаку расы, вероисповедания, цвета кожи или национальности. В то время в Вирджинии все еще существовала сегрегация, однако Пентагон стал первым зданием, где она отменялась", — рассказала третья.Птицу в итоге назвали Хенни Пенни (Пентагон).
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в мире, сша, пентагон, франклин рузвельт
17:33 03.02.2022
 
В США курица пробралась в одно из самых охраняемых зданий в мире

В США курица пробралась в здание Пентагона, считающееся одним из самых охраняемых в мире

© Фото : Animal Welfare League of ArlingtonКурица, пойманная на территории штаб-квартиры Министерства обороны США
Курица, пойманная на территории штаб-квартиры Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : Animal Welfare League of Arlington
Курица, пойманная на территории штаб-квартиры Министерства обороны США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В США курица проникла в здание Пентагона, которое считается одним из самых охраняемых объектов в мире. Об этом сообщает портал Military Times.
Правоохранители передали птицу сотрудникам Лиги защиты животных округа Арлингтон, которые на своей странице в Facebook предложили пользователям придумать кличку пернатой.
"Ее следует называть Этель, в честь Этель Розенберг (Юлиус и Этель Роозенберг — американские коммунисты, обвиненные в шпионаже в пользу СССР и казненные в 1953 году, — Прим. Ред.)", — написала одна из подписчиц.
"Defcon Huhn (курица по-немецки, — Прим. Ред.)", — отметил другой.
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"Рози в честь Рузвельта. Именно он подписал указ, запрещающий дискриминацию по признаку расы, вероисповедания, цвета кожи или национальности. В то время в Вирджинии все еще существовала сегрегация, однако Пентагон стал первым зданием, где она отменялась", — рассказала третья.
Птицу в итоге назвали Хенни Пенни (Пентагон).
 
В миреСШАПентагонФранклин Рузвельт
 
 
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