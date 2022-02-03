https://ria.ru/20220203/kuritsa-1770920926.html

Курицу, секретно проникнувшую в здание Пентагона, отпустили и дали кличку

В США курица пробралась в одно из самых охраняемых зданий в мире - РИА Новости, 03.02.2022

Курицу, секретно проникнувшую в здание Пентагона, отпустили и дали кличку

В США курица проникла в здание Пентагона, которое считается одним из самых охраняемых объектов в мире. Об этом сообщает портал Military Times. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:33

2022-02-03T17:33

2022-02-03T17:33

в мире

сша

пентагон

франклин рузвельт

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В США курица проникла в здание Пентагона, которое считается одним из самых охраняемых объектов в мире. Об этом сообщает портал Military Times.Правоохранители передали птицу сотрудникам Лиги защиты животных округа Арлингтон, которые на своей странице в Facebook предложили пользователям придумать кличку пернатой."Defcon Huhn (курица по-немецки, — Прим. Ред.)", — отметил другой."Рози в честь Рузвельта. Именно он подписал указ, запрещающий дискриминацию по признаку расы, вероисповедания, цвета кожи или национальности. В то время в Вирджинии все еще существовала сегрегация, однако Пентагон стал первым зданием, где она отменялась", — рассказала третья.Птицу в итоге назвали Хенни Пенни (Пентагон).

https://radiosputnik.ria.ru/20220129/koshka-1770126733.html

сша

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в мире, сша, пентагон, франклин рузвельт