Курицу, секретно проникнувшую в здание Пентагона, отпустили и дали кличку

В США курица пробралась в одно из самых охраняемых зданий в мире
В США курица пробралась в здание Пентагона, считающееся одним из самых охраняемых в мире
© Фото : Animal Welfare League of ArlingtonКурица, пойманная на территории штаб-квартиры Министерства обороны США
Курица, пойманная на территории штаб-квартиры Министерства обороны США
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В США курица проникла в здание Пентагона, которое считается одним из самых охраняемых объектов в мире. Об этом сообщает портал Military Times.
Правоохранители передали птицу сотрудникам Лиги защиты животных округа Арлингтон, которые на своей странице в Facebook предложили пользователям придумать кличку пернатой.
"Ее следует называть Этель, в честь Этель Розенберг (Юлиус и Этель Роозенберг — американские коммунисты, обвиненные в шпионаже в пользу СССР и казненные в 1953 году, — Прим. Ред.)", — написала одна из подписчиц.
"Defcon Huhn (курица по-немецки, — Прим. Ред.)", — отметил другой.
"Рози в честь Рузвельта. Именно он подписал указ, запрещающий дискриминацию по признаку расы, вероисповедания, цвета кожи или национальности. В то время в Вирджинии все еще существовала сегрегация, однако Пентагон стал первым зданием, где она отменялась", — рассказала третья.
Птицу в итоге назвали Хенни Пенни (Пентагон).