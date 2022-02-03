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Мишустин выразил надежду на ускоренное развитие Курил
Мишустин выразил надежду на ускоренное развитие Курил - РИА Новости, 03.02.2022
Мишустин выразил надежду на ускоренное развитие Курил
Снижение размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для инвесторов на Курильских островах будет способствовать созданию новых рабочих мест РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:19
2022-02-03T14:19
экономика
владимир путин
россия
курильские острова
госдума рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Снижение размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для инвесторов на Курильских островах будет способствовать созданию новых рабочих мест и ускорит развитие этих удаленных территорий, полагает глава кабмина РФ Михаил Мишустин.На заседании правительства в четверг он напомнил, что по поручению президента правительство продолжает работу по организации дополнительных преимуществ для инвесторов, готовых работать на Курильских островах. В частности, как отметил Мишустин, в Госдуме уже прошел первое чтение проект поправок в Налоговый кодекс."Сегодня в нашей повестке законопроект, предусматривающий снижение размера взносов на обязательное пенсионное страхование. Преференции получат предприниматели, которые зарегистрируются на Курилах после введения этих условий. В течение 20 лет тариф на пенсионное страхование для них будет 6%", - сказал Мишустин, добавив, что общий размер страховых платежей размер составит 7,6%.Премьер подчеркнул, что это довольно выгодно для бизнеса. "Мы рассчитываем, что такое решение заинтересует инвесторов и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий", - заключил премьер.В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество.
https://ria.ru/20220127/gaz-1769784934.html
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экономика, владимир путин, россия, курильские острова, госдума рф
14:19 03.02.2022
 
Мишустин выразил надежду на ускоренное развитие Курил

Премьер Мишустин выразил надежду на ускоренное развитие Курил из-за преференций бизнесу

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Снижение размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для инвесторов на Курильских островах будет способствовать созданию новых рабочих мест и ускорит развитие этих удаленных территорий, полагает глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг он напомнил, что по поручению президента правительство продолжает работу по организации дополнительных преимуществ для инвесторов, готовых работать на Курильских островах. В частности, как отметил Мишустин, в Госдуме уже прошел первое чтение проект поправок в Налоговый кодекс.
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"Сегодня в нашей повестке законопроект, предусматривающий снижение размера взносов на обязательное пенсионное страхование. Преференции получат предприниматели, которые зарегистрируются на Курилах после введения этих условий. В течение 20 лет тариф на пенсионное страхование для них будет 6%", - сказал Мишустин, добавив, что общий размер страховых платежей размер составит 7,6%.
Премьер подчеркнул, что это довольно выгодно для бизнеса. "Мы рассчитываем, что такое решение заинтересует инвесторов и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий", - заключил премьер.
В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияКурильские островаГосдума РФ
 
 
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