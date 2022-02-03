Мишустин выразил надежду на ускоренное развитие Курил
Премьер Мишустин выразил надежду на ускоренное развитие Курил из-за преференций бизнесу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Снижение размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для инвесторов на Курильских островах будет способствовать созданию новых рабочих мест и ускорит развитие этих удаленных территорий, полагает глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг он напомнил, что по поручению президента правительство продолжает работу по организации дополнительных преимуществ для инвесторов, готовых работать на Курильских островах. В частности, как отметил Мишустин, в Госдуме уже прошел первое чтение проект поправок в Налоговый кодекс.
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"Сегодня в нашей повестке законопроект, предусматривающий снижение размера взносов на обязательное пенсионное страхование. Преференции получат предприниматели, которые зарегистрируются на Курилах после введения этих условий. В течение 20 лет тариф на пенсионное страхование для них будет 6%", - сказал Мишустин, добавив, что общий размер страховых платежей размер составит 7,6%.
Премьер подчеркнул, что это довольно выгодно для бизнеса. "Мы рассчитываем, что такое решение заинтересует инвесторов и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий", - заключил премьер.
В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество.