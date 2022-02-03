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В трех районах Кубани ввели режим ЧС

В трех районах Кубани ввели режим ЧС - РИА Новости, 03.02.2022

В трех районах Кубани ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введён в Славянском, Северском и Красноармейском районах Краснодарского края, где в результате паводка остаются подтопленными сотни... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:42

2022-02-03T09:42

2022-02-03T10:24

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Славянском, Северском и Красноармейском районах Краснодарского края, где в результате паводка остаются подтопленными сотни дворов, сообщает оперштаб региона.В позапрошлые выходные на Кубани выпало большое количество снега, он внес существенные изменения в работу коммунальных и дорожных служб региона. В минувшее воскресенье оперштаб сообщил о введении в 25 из 44 муниципалитетов Кубани режима повышенной готовности из-за сильных осадков и таяния ранее выпавшего снега. В ряде городов и поселков были подтоплены придомовые территории, местные службы с начала недели активно устраняют последствия паводков.Уточняется, что в Северском районе подтопило 107 придворовых территорий в 5 населенных пунктах: станицах Северская, Азовская и Смоленская, поселках Ильский и Афипский. В 8 домов зашла вода, эвакуированы 26 человек. Из-за переливов воды через дороги "отрезано" автомобильное сообщение со станицей Ставропольской.Также, по данным оперштаба, в Темрюкском районе подтопило 15 придворовых территорий в Темрюке, станице Голубицкая и поселке Кучугуры. В Красноармейском районе из-за таяния снега подтопило 68 придворовых территорий в станицах Полтавская, Ивановская и хуторе Трудобеликовский. В Краснодаре подтопило более 40 низменных участков проезжих частей дорог и 11 придворовых территорий. В Крымском районе из-за угрозы перелива воды через дамбу частного пруда в хуторе Веселый эвакуированы 7 маломобильных граждан.

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)