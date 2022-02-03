https://ria.ru/20220203/kuba-1770812877.html

Крымчане потребовали от США снять блокаду с Кубы

Крымчане потребовали от США снять блокаду с Кубы - РИА Новости, 03.02.2022

Крымчане потребовали от США снять блокаду с Кубы

Крымское региональное отделение Российского общества дружбы с Кубой потребовало от США снятия санкций и блокады с островного государства. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:08

2022-02-03T11:08

2022-02-03T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Крымское региональное отделение Российского общества дружбы с Кубой потребовало от США снятия санкций и блокады с островного государства."Блокада острова продолжается более шести десятилетий и является варварским способом наказания людей, желающих жить по своим законам в своей стране. Мы требуем от США немедленного снятия санкций и других ограничений с Республики Куба, начала полномасштабных переговоров между правительствами Кубы и США. Мы требуем от Организации Объединенных Наций принуждения Соединенных Штатов Америки к неотложному снятию блокады с Кубы и создания международной площадки для обсуждения этого вопроса", - говорится в заявлении, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.В качестве места проведения заседания, общественники предложили Крым."Мы считаем возможным проведение заседаний по этой теме на Крымском полуострове, выступившим в 1945 году колыбелью создания ООН", - говорится в заявлении.Экономическая блокада Кубы со стороны США продолжается с 1962 года. В 2019 году 187 государств-членов ООН поддержали кубинскую резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады. Несмотря на это, США продолжили блокаду Кубы.

https://ria.ru/20220128/kuba-1769926425.html

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