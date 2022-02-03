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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220203/krym-1770649907.html
Эксперт рассказал, как коронавирус повлияет на курортный сезон в Крыму
Эксперт рассказал, как коронавирус повлияет на курортный сезон в Крыму - РИА Новости, 03.02.2022
Эксперт рассказал, как коронавирус повлияет на курортный сезон в Крыму
Курортный сезон в Крыму состоится, и коронавирус ему не помешает, но только при условии соблюдения противоэпидемиологических мер, заявила доцент кафедры туризма РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T05:02
2022-02-03T05:02
туризм
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
туристы
республика крым
куда поехать
куда можно лететь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Курортный сезон в Крыму состоится, и коронавирус ему не помешает, но только при условии соблюдения противоэпидемиологических мер, заявила доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко."Для населения полуострова туристическая отрасль является существенным доходом", – сказала Лукьяненко, слова которой приводит пресс-служба вуза.По ее мнению, если отельеры будут ответственно выполнять все меры, предписанные Роспотребнадзором, Крым сможет избежать усугубления эпидемиологической ситуации летом.Лукьяненко подчеркнула, что местные гостиницы давно работают в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований."В прошлом году была вспышка коронавирусной инфекции после летнего сезона, но стоит помнить, что чем выше процент привитого населения, тем меньше в итоге число тяжело заболевших", – добавила эксперт.
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туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туристы, республика крым, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
05:02 03.02.2022
 
Эксперт рассказал, как коронавирус повлияет на курортный сезон в Крыму

Эксперт: коронавирус не повлияет на курортный сезон в Крыму при соблюдении положенных мер

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка в кафе в Алуште в Крыму
Девушка в кафе в Алуште в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Курортный сезон в Крыму состоится, и коронавирус ему не помешает, но только при условии соблюдения противоэпидемиологических мер, заявила доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко.
"Для населения полуострова туристическая отрасль является существенным доходом", – сказала Лукьяненко, слова которой приводит пресс-служба вуза.
По ее мнению, если отельеры будут ответственно выполнять все меры, предписанные Роспотребнадзором, Крым сможет избежать усугубления эпидемиологической ситуации летом.
Лукьяненко подчеркнула, что местные гостиницы давно работают в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
"В прошлом году была вспышка коронавирусной инфекции после летнего сезона, но стоит помнить, что чем выше процент привитого населения, тем меньше в итоге число тяжело заболевших", – добавила эксперт.
Девушка у отеля Мрия Резорт - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 16:09Туризм
В Крыму гостям рекомендуют пользоваться российскими сервисами бронирования
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)туристыРеспублика Крымкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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