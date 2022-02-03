https://ria.ru/20220203/krym-1770649907.html
Эксперт рассказал, как коронавирус повлияет на курортный сезон в Крыму
Эксперт рассказал, как коронавирус повлияет на курортный сезон в Крыму - РИА Новости, 03.02.2022
Эксперт рассказал, как коронавирус повлияет на курортный сезон в Крыму
Курортный сезон в Крыму состоится, и коронавирус ему не помешает, но только при условии соблюдения противоэпидемиологических мер, заявила доцент кафедры туризма РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T05:02
2022-02-03T05:02
2022-02-03T05:02
туризм
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
туристы
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Курортный сезон в Крыму состоится, и коронавирус ему не помешает, но только при условии соблюдения противоэпидемиологических мер, заявила доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко."Для населения полуострова туристическая отрасль является существенным доходом", – сказала Лукьяненко, слова которой приводит пресс-служба вуза.По ее мнению, если отельеры будут ответственно выполнять все меры, предписанные Роспотребнадзором, Крым сможет избежать усугубления эпидемиологической ситуации летом.Лукьяненко подчеркнула, что местные гостиницы давно работают в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований."В прошлом году была вспышка коронавирусной инфекции после летнего сезона, но стоит помнить, что чем выше процент привитого населения, тем меньше в итоге число тяжело заболевших", – добавила эксперт.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туристы, республика крым, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Эксперт рассказал, как коронавирус повлияет на курортный сезон в Крыму
Эксперт: коронавирус не повлияет на курортный сезон в Крыму при соблюдении положенных мер
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Курортный сезон в Крыму состоится, и коронавирус ему не помешает, но только при условии соблюдения противоэпидемиологических мер, заявила доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко.
"Для населения полуострова туристическая отрасль является существенным доходом", – сказала Лукьяненко, слова которой приводит пресс-служба вуза.
По ее мнению, если отельеры будут ответственно выполнять все меры, предписанные Роспотребнадзором, Крым сможет избежать усугубления эпидемиологической ситуации летом.
Лукьяненко подчеркнула, что местные гостиницы давно работают в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
"В прошлом году была вспышка коронавирусной инфекции после летнего сезона, но стоит помнить, что чем выше процент привитого населения, тем меньше в итоге число тяжело заболевших", – добавила эксперт.