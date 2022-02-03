https://ria.ru/20220203/kriptovalyuty-1770794416.html

Эксперты расказали о проблемах с регулированием рынка криптовалют

Эксперты расказали о проблемах с регулированием рынка криптовалют - РИА Новости, 03.02.2022

Эксперты расказали о проблемах с регулированием рынка криптовалют

Рынок криптоактивов обладает целым рядом проблем, мирового опыта регулирования этой сферы пока нет, на выработку законодательства уходят годы, отмечают... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:28

2022-02-03T09:28

2022-02-03T09:28

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россия

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Рынок криптоактивов обладает целым рядом проблем, мирового опыта регулирования этой сферы пока нет, на выработку законодательства уходят годы, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.Говоря об основных проблемах в сфере торговли криптовалютами в мире, научный сотрудник Европейского института рынков капитала Апостолос Томадакис отметил несколько пунктов. "Первое – это отсутствие единого определения. Под термином "криптоактивы" мы подразумеваем довольно широкий спектр разнородных форм с очень разными характеристиками. Это создает серьезные проблемы для властей", - сказал эксперт.Кроме того, ввиду своей "псевдо-анонимности" криптовалюты могут использоваться для сделок, связанных с незаконной деятельностью. Также, есть трудности с тем, как оцениваются криптовалюты, эта специфика может создавать проблемы для налогообложения.Проблемы с налогообложением отметил и другой эксперт. "Повышенное уклонение от уплаты налогов будет сохраняться, поскольку многие ранние держатели (покупатели криптовалют – ред.) не спешат заявлять о прибылях", - сказал РИА Новости старший аналитик по рынкам Oanda Эдварда Мойа.Еще одной проблемой, по его мнению, является то, что люди теряют пароли к своим криптокошелькам и сообщают, что больше не имеют к ним доступа. При этом различные страны и регионы мира находятся пока только в процессе выработки законодательства для регулирования рынков криптовалют, мирового опыта в этом вопросе пока нет.Мойа считает, что Евросоюз может возглавить процесс по усилению регулирования этой сферы. Предложения Еврокомиссии по правилам для рынков криптоактивов Евросоюза (MiCA) были представлены в 2020 году, однако все еще не вступили в силу, поскольку должны пройти утверждение Европарламентом и Советом стран ЕС. В США же выработка соответствующего законодательства "может растянуться на годы", сказал Мойа.Что же касается РФ, то Центробанк опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. После этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.Следовательно, оценить мировой опыт по регулированию крипторынков сложно. "Поскольку большинство нормативных актов является относительно новыми или находятся в процессе вступления в силу, их эффективность еще не может быть точно оценена", - ответил РИА Новости блокчейн-эксперт из немецкой ассоциации Bitkom Бенедикт Фаупель на вопрос, какие существуют наиболее успешные мировые практики регулирования торговли криптовалютой.

https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1770015736.html

https://ria.ru/20220127/kriptovalyuta-1769784008.html

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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент