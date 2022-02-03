https://ria.ru/20220203/kredity-1770948995.html

Путин: правительство выступило против накачки регионов кредитными ресурсами

Путин: правительство выступило против накачки регионов кредитными ресурсами - РИА Новости, 03.02.2022

Путин: правительство выступило против накачки регионов кредитными ресурсами

В правительстве считают , что накачка регионов дополнительными кредитными ресурсами не нужна, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:39

2022-02-03T19:39

2022-02-03T19:39

экономика

деловая россия

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В правительстве считают , что накачка регионов дополнительными кредитными ресурсами не нужна, заявил президент России Владимир Путин.На встрече с членами "Деловой России" Путин отметил, что логика при принятии решений по поддержке инвестиционной активности, в частности, инвестиционных налоговых кредитов, заключалась в том, что регионы, имея такую возможность и такую форму поддержки, сами для себя должны определять, что является выгодным, интересным, окупаемым.Он также напомнил, что есть другой инструмент, он заключается в том, что предоставлена возможность рассрочки по долгу для регионов."И можно было бы списывать регионам вот эту часть долга, которую они должны вернуть федерации, если они направляют эти средства на поддержку инвестиционной деятельности. Вот в принципе Минфин с этим согласен", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220203/putin-1770944752.html

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экономика, деловая россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин