https://ria.ru/20220203/kosmos-1770773627.html
Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса
Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса
Россия видит возможности для развития партнерства с КНР в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции, заявил президент РФ... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:37
2022-02-03T02:37
2022-02-03T02:37
космос - риа наука
в мире
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия видит возможности для развития партнерства с КНР в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции, заявил президент РФ Владимир Путин.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Широкое поле возможностей видим в развитии партнерства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции", - написал российский лидер.Он также отметил, что серьезный импульс укреплению двусторонних связей дали "перекрестные" Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, которые прошли в странах в 2020-2021 годах.
https://ria.ru/20220203/oon-1770773510.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, в мире, россия, китай
Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса
Президент Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса