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Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса
Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса
Россия видит возможности для развития партнерства с КНР в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции, заявил президент РФ... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:37
2022-02-03T02:37
космос - риа наука
в мире
россия
китай
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия видит возможности для развития партнерства с КНР в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции, заявил президент РФ Владимир Путин.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Широкое поле возможностей видим в развитии партнерства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции", - написал российский лидер.Он также отметил, что серьезный импульс укреплению двусторонних связей дали "перекрестные" Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, которые прошли в странах в 2020-2021 годах.
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космос - риа наука, в мире, россия, китай
02:37 03.02.2022
 
Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса

Президент Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия видит возможности для развития партнерства с КНР в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции, заявил президент РФ Владимир Путин.
На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа".
"Широкое поле возможностей видим в развитии партнерства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции", - написал российский лидер.
Он также отметил, что серьезный импульс укреплению двусторонних связей дали "перекрестные" Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, которые прошли в странах в 2020-2021 годах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
02:35
Путин: Россия и Китай работают над укреплением роли ООН в мировых делах
 
Космос - РИА НаукаВ миреРоссияКитай
 
 
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