https://ria.ru/20220203/kosmos-1770773627.html

Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса

Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса - РИА Новости, 03.02.2022

Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса

Россия видит возможности для развития партнерства с КНР в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции, заявил президент РФ... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T02:37

2022-02-03T02:37

2022-02-03T02:37

космос - риа наука

в мире

россия

китай

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия видит возможности для развития партнерства с КНР в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции, заявил президент РФ Владимир Путин.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Широкое поле возможностей видим в развитии партнерства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции", - написал российский лидер.Он также отметил, что серьезный импульс укреплению двусторонних связей дали "перекрестные" Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, которые прошли в странах в 2020-2021 годах.

https://ria.ru/20220203/oon-1770773510.html

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космос - риа наука, в мире, россия, китай