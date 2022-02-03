https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770955165.html

Новый препарат от COVID-19 "Эсперавир" будут выпускать в Мордовии

Новый препарат от COVID-19 "Эсперавир" будут выпускать в Мордовии - РИА Новости, 03.02.2022

Новый препарат от COVID-19 "Эсперавир" будут выпускать в Мордовии

Новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир" будут производить на заводе "Биохимик" в Республике Мордовия, рассказали РИА Новости с пресс-службе... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T20:17

2022-02-03T20:17

2022-02-03T20:52

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир" будут производить на заводе "Биохимик" в Республике Мордовия, рассказали РИА Новости с пресс-службе компании "Промомед", которой принадлежит завод.Препарат для лечения COVID-19 "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ."Лекарственное средство будет выпускаться в форме капсул 200 и 400 миллиграммов на заводе "Биохимик" (принадлежит ГК "Промомед") по технологии полного цикла - от производства активной фармсубстанции до готовой лекарственной формы", - рассказали в пресс-службе.Производство нового препарата от коронавируса "Эсперавир" будет идти в три смены 24 часа в сутки, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый."Страна у нас большая, и это зависит от дистрибьюции (время поставки во все регионы РФ - ред). Я могу только пообещать, что наши производственные мощности будут работать в три смены 24 часа в сутки. Не будет ни одной неудовлетворенной заявки", - рассказал Белый.Кроме того, производство препарата от коронавирусной инфекции "Эсперавир" начнется через семь дней, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. В ноябре компания сообщила о регистрации в РФ первого отечественного инъекционного препарата для лечения COVID-19 "Арепливир". Лекарства производятся на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед").

https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html

https://ria.ru/20220203/omikron-1770780831.html

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